صدى البلد يكشف تفاصيل العرض الصيني لإنشاء شركات النادي الأهلي
حلمي النمنم: ما يحدث في أوكرانيا خطر على المنطقة العربية
كولونيل متقاعد بالجيش الأمريكي: نتنياهو يخوض لعبة خطرة هدفها النهائي ليس تحرير المحتجزين
بيت العائلة المصرية في ألمانيا: المصريون في الخارج «قوة لا يستهان بها» | فيديو
سُمّ قاتل وموت بالبطيء.. جمال شعبان يحذر من المشروبات الغازية
إعلام إسرائيلي: الجنود يواجهون خطر الموت من الحرارة داخل المصفحات في غزة
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط - الفرافرة
ديبالS07.. حكاية SUV كهربائية تعيد رسم ملامح القيادة العصرية
ترتيبات خاصة من إدارة الأهلي في عزاء والد الشناوي
مدرب الشارقة يتوقع مباراة صعبة أمام الجزيرة في الدوري الإماراتي
سفير فلسطين بالقاهرة: مصر تقف سدا منيعا أمام تنفيذ مخطط التهجير
النودلز قاتل.. جمال شعبان يوجه تحذيرا عاجلا للأسر
توك شو

سفير فلسطين بالقاهرة: مصر تقف سدا منيعا أمام تنفيذ مخطط التهجير

محمود محسن

نقل دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة، تحيات وشكر وتقدير الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، إلى مصر والقيادة المصرية والشعب المصري، وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما قدمته مصر من دعم وإسناد وتاريخي وسياسي مستمر للقضية الفلسطينية، وخاصة، خلال حرب الإبادة الجماعية الممنهجة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والعدوان المستمر في الضفة الغربية والقدس.

وأضاف اللوح، في حواره مع الإعلامي محمود السعيد، مقدم برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ موقف مصر  ثابت، وراسخ، ولم يتزحزح، مشددًا على أنها وقفت موقفا صلبا من أجل وقف الحرب، ومنعت تنفيذ مخططات إسرائيلية مبيتة في تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها وأصحابها التاريخيين.

وأشار إلى أنّ مصر وقفت سدا منيعا أمام تنفيذ مخطط التهجير، الذي ما زال مطروحا على الطاولة الإسرائيلية بشكل بشع؛ لتفريغ سكان قطاع غزة ونقلهم إلى مكان آخر.

وشدد على أن هذا المخطط يخالف القوانين الدولية، واتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر على المحتل نقل السكان داخل المناطق المحتلة من منطقة إلى آخر.

