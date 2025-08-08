قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد كريمة: أموال تيك توك والسوشيال ميديا حرام وكسب خبيث
نتنياهو: لا نرغب في احتلال غزة ونود تسليمها لإدارة غير السلطة وحماس
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الزمالك في الدوري
قرار جديد بشأن البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق
في الساحل .. حقيقة القبض على التيك توكر أم خالد
عضو التنسيقية: مخطط احتلال غزة جريمة حرب تستوجب تحركًا دوليًا فوريًا
مرض مزعج وغير مميت.. حسام موافي يحذر من التهاب أطراف الأعصاب
نائب ترامب: لا نية لدى واشنطن للاعتراف بالدولة الفلسطينية حالياً
هل تأثم الزوجة إذا امتنعت عن زوجها بسبب المعاملة السيئة؟.. الإفتاء تجيب
حسام موافي: من يريد أن يُنشئ رجلا عليه تركه يعتمد على دخله ويعيش بقدراته
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
كاف يعلن تصنيف أندية إفريقيا 2025| الأهلي في الصدارة.. وبيراميدز يتفوق على الزمالك
سفير فلسطين السابق بالاتحاد الأوروبي: القرار الإسرائيلي الأخير ينذر بكارثة إنسانية بغزة

منار عبد العظيم

حذر عبد الرحيم الفرا، سفير فلسطين السابق لدى الاتحاد الأوروبي، من تداعيات القرار الأخير الذي اتخذه الكابينت الإسرائيلي بشأن قطاع غزة، واصفًا إياه بأنه تصعيد خطير ينذر بكارثة إنسانية وقانونية كبرى، في ظل تجاهل تام للقانون الدولي والشرعية الدولية.

وقال الفرا، في مقابلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مصممة على مواصلة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتواصل سياساتها العدوانية، رغم الأعداد الهائلة من الضحايا في غزة.

أرقام الشهداء ترتفع.. والحكومة الإسرائيلية ماضية في التصعيد

وأشار الفرا إلى أن عدد الشهداء تجاوز 61 ألفًا، إلى جانب أكثر من 54 ألف جريح، مؤكدًا أن هذه الأرقام المروعة لم تردع حكومة نتنياهو المتطرفة، التي تضم وزراء معروفين بتوجهاتهم اليمينية مثل سموتريتش وفيرشتاين.

تحرك دبلوماسي فلسطيني ودعوة لعقد جلسة عاجلة

وأضاف أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف حشد موقف دولي موحد لوقف تنفيذ القرار الإسرائيلي الخطير.

إدانات دولية واسعة.. وتصميم إسرائيلي على المضي قدمًا

وأوضح الفرا أن دولًا عدة أعربت عن رفضها الشديد للقرار الإسرائيلي، من بينها أستراليا وكندا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، مطالبين إسرائيل بالتراجع فورًا.
ورغم ذلك، أشار إلى وجود تصميم داخل حكومة الاحتلال على تنفيذ القرار، حتى في ظل معارضة داخلية إسرائيلية متزايدة.

دعوات لموقف أمريكي حاسم وعقوبات أوروبية

وشدد الفرا على أن مجلس الأمن يجب أن يتحرك فورًا، داعيًا الدول دائمة العضوية إلى عدم استخدام حق الفيتو لمنع صدور قرار ملزم.
كما لفت إلى أن الإدارة الأمريكية، عبر مكالمة واحدة من الرئيس ترامب، يمكنها إيقاف تنفيذ القرار الإسرائيلي، في حال توفرت الإرادة السياسية لذلك.

مطالبة بتفعيل العقوبات الأوروبية وتجاوز التحفظات

وفي سياق متصل، اعتبر الفرا أن الوقت بات مناسبًا لتفعيل عقوبات أوروبية صارمة ضد إسرائيل، مؤكدًا دعم دول مثل إسبانيا، أيرلندا، وسلوفينيا لهذا التوجه، إلا أن تحفظات دول أخرى مثل ألمانيا وهنغاريا تحول دون تحقيق إجماع أوروبي.

سفير فلسطين السابق لدى الاتحاد الأوروبي الكابينت الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو

