تنظيم الاتصالات: مليون شخص سجل في خدمة المكالمات الترويجية

علق المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على قرار الجهاز بفصل الهواتف المستخدمة في المكالمات الترويجية لحماية خصوصية المواطنين.

وقال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة: "الجهاز أصدر منذ أكثر من عام، إطار تنظيمي، لتنظيم هذه العملية، والهدف من ذلك هو العمل بطريقة قانونية لا تزعج المواطنين".

وتابع المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن : "طلبنا ممن يريدون إجراء مكالمات ترويجية، أن يتوجهوا إلى شركة المحمول ويشترك في الخدمة الخاصة بالخدمات الترويجية أو التسويقية، وفي هذه الحالة من يستقبل المكالمة من حقه يرد أو لا يرد".

وقال: "هناك أكثر من مليون شخص سجل رسميا في هذه الخدمات، ونحن قسمنا الأمر إلى نوعين، للأشخاص أو للشركات، فنحن ليس لدينا مشكلة في ذلك ولكن المشكلة تكمن في طريقة استخدامها.