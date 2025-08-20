قفزتا من الشباك.. تفاصيل خطف 3 مسجلين خطر سيدتين والاعتداء عليهما في بولاق الدكرور

أمرت نيابة بولاق الدكرور في الجيزة بحبس 3 مسجلين خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بخطف سيدتين تحت تهديد السلاح والتعدي عليهما بالضرب وممارسة الفجور معهما داخل شقة بدائرة القسم.

تفاصيل خطف 3 مسجلين خطر سيدتين واغتـ ـصابهما في بولاق

وكشفت التحقيقات أن المجني عليهما قفزتا من شباك الشقة بالطابق الأول هربًا من المتهمين، ما أسفر عن إصابتهما بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

البداية عندما تلقى رئيس قطاع غرب الجيزة العميد عمرو حجازي إخطارًا من رئيس مباحث بولاق الدكرور المقدم أيمن السكوري، يفيد فيه حضور سيدتين مصابتين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم إلى ديوان القسم، وقامتا بتحرير محضر ضد 3 أشخاص على معرفة بهما، حيث قام المتهمون باصطحابهما من كافيتريا تحت تهديد السلاح إلى مسكنهم بدائرة القسم والتعدي عليهما جنسـ يًا، ما أدى إلى قفزهما من الطابق الأول من الشقه للهروب منهم.

وألقى القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشدوا عن السلاح الأبيض المستخدم، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.