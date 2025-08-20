3 وفيات و7 مصابين.. استمرار أعمال البحث عن ناجين أسفل عقار الزقازيق المنهار

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار أعمال رفع أنقاض حادث انهيار عقار قديم بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق والذي أسفر عن 3 حالات وفاة وإصابة 7 آخرين، موجهاً الجهات المعنية بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأسرهم.

وقدم محافظ الشرقية خالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا الحادث، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما أعرب المحافظ عن خالص تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل وعودتهم لمنازلهم سالمين، مؤكداً استمرار الأجهزة التنفيذية في متابعة تداعيات الحادث بموقع انهيار العقار حتى انتهاء أعمال رفع الأنقاض والبحث عن ناجين.