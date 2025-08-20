أي شيء ترفضه مصر لن يَمُرّ.. سفير فلسطين يعلق على المخطط الإسرائيلي

أكد السفير دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة، أن كل المخططات الإسرائيلية لن تمر، قائلًا: «أنا قولت في كلمة سابقة وأكررها «أي شئ تقول له مصر لا وترفضه؛ لن يمر».

وأضاف «اللوح»، في حواره مع الإعلامي محمود السعيد، مقدم برنامج «ستوديو إكسترا»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية مهم وواضح ومحوري ومركزي، كما أن التحرك السياسي والدبلوماسي والقانوني رئيسي، موضحًا أنه يعولون ويعتمدون كثيرًا على الشراكة الكاملة مع الجانب المصري وليس التعاون والتنسيق.

وشدد على أن الجانب الفلسطيني والمصري منفتحتان على التنسيق والتشاور مع كل الأشقاء العرب والمجتمع الدولي من أجل توفير حاضنة عربية إسلامية دولية لوقف هذا العدوان الإسرائيلي والمخطط الإسرائيلي.

وأكد: «فلسطين تتعاون مع مصر والأردن للتوصل إلى حل للأزمة ووقف إطلاق النار.. والمواقف المصري واضح وثابت وراسخ من اليوم الأول».