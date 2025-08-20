قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

اللجنة المصرية تقدم حليب الأطفال للمستحقين من أهالي غزة.. فيديو

محمود محسن

في الوقت الذي مد فيه الجوع يده إلى قلوب أطفال غزة، مصر كانت حاضرة كعادتها ومدت يدها بالخير والعطاء من قلب الشعب المصري إلى أطفال غزة. 

اليوم اللجنة المصرية تقدم حليب الأطفال لمستحقيها من أهالي غزة، وذلك في إحدى المراكز الطبية بمسئوليتها.

وتوجه أهالي غزة بالشكر لجمهورية مصر العربية على توزيع عبوات لبن الأطفال لعدم توافره، معبرين على شكرهم للقيادة السياسية المصرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودوره في دعم الشعب الفلسطيني.

أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» الـ 19، حاملة عدد من شاحنات من المساعدات الغذائية والطبية في اتجاه جنوب القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم، في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.


ودفع الهلال المصري عبر القافلة الـ 18 من «زاد العزة»، نحو 2300 طن من المساعدات و التي تضمنت ما يزيد عن 2200 طن سلال غذائية ودقيق ، ونحو مائة طن مستلزمات طبية وإغاثية اللازمة لقطاع غزة، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي القطاع.


يذكر أن، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة »، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.


ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية و الإغاثة، وذلك بجهود  35 ألف متطوع بالجمعية.
 

