أخبار التوك شو| مصر تواصل إدخال المساعدات الإنسانية لغزة.. أحمد موسى: ابن القوات المسلحة لا يفرط في شبر من أرضه

أخبار التوك شو| مصر تواصل إدخال المساعدات الإنسانية لغزة.. أحمد موسى: ابن القوات المسلحة لا يفرط في شبر من أرضه

إسراء صبري

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:


62 ألف شهيد في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي.. وإتصالات مصرية مكثفة لتنفيذ مقترح التهدئة
تتزايد المطالبات الدولية بوقف العدوان وتوفير الحماية للمدنيين، في وقت تحذر فيه منظمات أممية من مجاعة وشيكة وانهيار تام للخدمات الأساسية في غزة.


مصر تواصل إدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة
قال محمد عادل، مراسل قناة “إكسترا نيوز” من أمام معبر رفح، إنّ اليوم شهد انطلاق قافلة "زاد العزة" التاسعة عشرة، من محيط معبر رفح البري، محملة بالمساعدات الغذائية والطبية، في طريقها إلى قطاع غزة، وذلك ضمن الجهود المتواصلة للهلال الأحمر المصري، بصفته الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.


 

40 جنيها قريبا| خطة النواب تكشف مفاجأة عن تراجع سعر الدولار
توقع الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن يشهد الدولار الأمريكي انخفاضًا تدريجيًا؛ ليقترب من قيمته الحقيقية دون مستوى 40 جنيهًا.


دينا أبو الخير تفسر حديث أكثر أهل النار من النساء

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، أن الحديث النبوي الشريف الوارد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: “اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء” حديث صحيح، إلا أن فهمه يحتاج إلى تفسير سليم يزيل أي لبس أو قلق لدى النساء.


مقدمة مقترح العمل 5 فجرا: توقعت الهجوم من محبي الأنتخة والنوم للساعة 2 ظهرا
علقت النائبة آمال عبد الحميد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على المقترح الذي تحدثت عنه بتعديل مواعيد العمل في مصر من الساعة 5 فجرا حتى 12 ظهرًا.


انخفاض أسعار السيارات المستعملة بنسبة 15%.. رئيس الرابطة يعلن أخبارا سارة
كشف المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، تفاصيل انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة الحالية بين 20 ألفا إلى 350 ألف جنيه، حسب موديل السيارة، وهل هذه الانخفاضات من سعر السيارة الأساسي، أم من الأوفر برايس.


وزارة الإسكان تحسم الجدل حول أرض الزمالك بحدائق أكتوبر
حسمت وزارة الإسكان، الجدل الدائر حول أزمة أرض نادي الزمالك في حدائق أكتوبر، بعد إصدار بيان رسمي مدعوم بصور توضح أن الأرض المخصصة للنادي ما زالت خالية من أي مبانٍ أو إنشاءات.


أحمد موسى لـ الكيان الصهيوني: ابن القوات المسلحة لا يفرط في شبر من أرضه
قال الإعلامي أحمد موسى، إن يائير لابيد تحدث عن الاقتصاد المصري، وعن كونه على وشك الانهيار، متابعا: تلك الأقاويل ليست حقيقة وليس لها أساس من الصحة.


مفيش حد يساوم مصر.. أحمد موسى: الـ 100 مليون مصري مستعدون يلبسوا الأفرول
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإعلام الإسرائيلي وقادة الكيان الصهيوني يحاولون أن يضغطوا على مصر، متابعا:" مفيش حد يساوم مصر أو يبتزها بأي طريقة".

2500 مشارك بالأوكازيون.. الغرف التجارية تكشف تفاصيل معرض أهلا مدارس
قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن معرض "أهلا مدارس"، شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف القيام بدور مجتمعي من أجل المواطن.

