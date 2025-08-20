قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

مقدمة مقترح العمل 5 فجرا: توقعت الهجوم من محبي الأنتخة والنوم للساعة 2 ظهرا

مواعيد العمل
مواعيد العمل
اخبار التوك شو

علقت النائبة آمال عبد الحميد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على المقترح الذي تحدثت عنه بتعديل مواعيد العمل في مصر من الساعة 5 فجرا حتى 12 ظهرًا.

وقالت مقدمة مقترح بدء العمل الخامسة فجرا، "إنها كانت تتوقع بأن يكون معها 50%، و50 % متعارض معها، وأنها توقعت الهجوم من محبي الانتخة والنوم للساعة 2 ظهرا و3 عصرا، واللي بيروحوا الشغل ويناموا في الشغل ويتركوا مصالح المواطنين".

وقالت عضو مجلس النواب، خلال برنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، إن المقترح الخاص بها سيجعل المواطنين يقومون لصلاة الفجر، وبعدها يتم الاتجاه للعمل، وأن بداية العمل قد يكون من الساعة السادسة، وأن الهدف من المقترح هو تغيير نمط حياتنا ومعيشتنا وثقافة العمل السائدة.

ولفتت إلى أن الجميع في القرى والنجوع يرى الفلاحين وهم يعملون في الأرض في هذا التوقيت، وأيضًا بعض العمال بالمباني، يعملون في الصباح الباكر، وأنه في حالة تعميم ذلك في جميع القطاعات الحكومية ستكون النتائج مميزة.

وأضافت النائبة أنها تابعت باهتمام ردود الأفعال على مقترحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن البعض التبس عليه الأمر وظن أنها طالبت ببدء ساعات العمل الرسمية من الخامسة فجرًا، بينما دعوتها الحقيقية هي أن يبدأ يوم المصري مع الفجر بالصلاة والانطلاق لممارسة حياته وأنشطته اليومية.

وفي وقت سابق أعلنت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، اعتزامها التقدم بطلب إبداء اقتراح برغبة ، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، لإعادة النظر في مواعيد العمل الرسمية في مصر لتصبح من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا بدلًا مما هو معمول به حاليًا.

وقالت النائبة في بيان إن الدول والمجتمعات تُبنى بالعمل والإنتاج ولنا في تجارب دول النمور الآسيوية خير شاهد التي استطاعت أن تنتقل باقتصادياتها إلى مصاف الدول الكبرى، وهو ما انعكس على الناتج القومي ودخل الفرد، والدول الصاعدة في عصرنا الحديث تقدس أهمية العمل باعتباره سبيلها للانطلاق وأن تحتل مكانتها بين الأمم.

وأضافت : فى مصر لدينا قيادة سياسية تسابق الزمن من أجل وضع بلدها فى مكانتها المستحقة بين الدول، وحجم ما تحقق فى مصر خلال سنوات قليلة، خير دليل، فما شهدناه من مشروعات تنموية وقومية كانت تحتاج إلى عقود وليس سنوات، إلا أن القيادة الواعية لدينا تقدس أهمية العمل والإنتاج".

وتابعت “عبدالحميد”: نحن نبني جمهورية جديدة ركيزتها العمل والبناء والإنتاج، نحتاج إلى تغيير الكثير من القواعد والمفاهيم والتي عملنا بها طوال الأنظمة والحكومات المتعاقبة، ولها من بينها توقيت مواعيد العمل الرسمية في مصر والتي تبدأ من الساعة 8 صباحًا إلى 2 ظهرًا وأحيانًا تمتد إلى الـ 4 عصرًا.

واقترحت النائبة آمال عبدالحميد، إعادة النظر في مواعيد العمل الرسمية في مصر لتصبح من 5 فجرًا إلى الساعة 12 ظهرًا بما سينعكس آثاره على إنتاجة العامل في مصر لاسيما في القطاعات الإنتاجية ومن ثم سينعكس آثاره على الاقتصاد الوطني.

