الشغل من 5 الفجر لـ12 ظهراً.. مقترح لتغيير مواعيد العمل في مصر

حالة من الجدل أٌثيرت بسبب تغيير مواعيد العمل في مصر ، بعد الحديث عن مقترح جديد يتضمن بداية العمل من الساعة الخامسة فجراً وحتى 12 ظهراً، وهو ما أثار غضب البعض، ولاقى قبول البعض الأخر ممكن يفضلون العمل باكراً.

وبعد انتشار الفكرة والحديث عنها عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية، قررت إحدى نائبات مجلس النواب أن تأخذ خطوة جدية نحو فكرة تغيير مواعيد العمل في مصر، لتعلن تقدمها بمقترح جديد حول العمل من الخامسة فجراً.. فهل يلقى هذا المقترح قبولاً في الشارع المصري؟ وهل يتم تغيير قانون العمل المعمول به؟.

السيسي يقترح العمل من الفجر

في ديسمبر 2019، اقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي بدء العمل من الخامسة فجراً، وذلك أثناء حديثه خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية في دمياط، وعاد هذا الفيديو للانتشار الواسع خلال الأيام الماضية والحديث عن الأمر مجدداً.

وقال السيسي وقتها خلال الافتتاح :"لو المواطن اشتغل من 5 ونص الصبح لحد 12 هينتج كتير".

مقترح برلماني بتغيير ساعات العمل

أعلنت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، اعتزامها التقدم بطلب إبداء اقتراح برغبة ، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ، لإعادة النظر في مواعيد العمل الرسمية في مصر لتصبح من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا بدلًا مما هو معمول به حاليًا.

نقلة للاقتصاد المصري والإنتاج القومي

وقالت النائبة في بيان إن الدول والمجتمعات تُبنى بالعمل والإنتاج ولنا في تجارب دول النمور الآسيوية خير شاهد التي استطاعت أن تنتقل باقتصادياتها إلى مصاف الدول الكبرى، وهو ما انعكس على الناتج القومي ودخل الفرد، والدول الصاعدة في عصرنا الحديث تقدس أهمية العمل باعتباره سبيلها للانطلاق وأن تحتل مكانتها بين الأمم.

وأضافت : فى مصر لدينا قيادة سياسية تسابق الزمن من أجل وضع بلدها فى مكانتها المستحقة بين الدول، وحجم ما تحقق فى مصر خلال سنوات قليلة، خير دليل، فما شهدناه من مشروعات تنموية وقومية كانت تحتاج إلى عقود وليس سنوات، إلا أن القيادة الواعية لدينا تقدس أهمية العمل والإنتاج".

إعادة النظر في مواعيد العمل الرسمية بمصر

وتابعت "عبدالحميد"،: نحن نبني جمهورية جديدة ركيزتها العمل والبناء والإنتاج، نحتاج إلى تغيير الكثير من القواعد والمفاهيم والتي عملنا بها طوال الأنظمة والحكومات المتعاقبة، ولها من بينها توقيت مواعيد العمل الرسمية في مصر والتي تبدأ من الساعة 8 صباحًا إلى 2 ظهرًا وأحيانًا تمتد إلى الـ 4 عصرًا.

واقترحت النائبة آمال عبدالحميد، إعادة النظر في مواعيد العمل الرسمية في مصر لتصبح من 5 فجرًا إلى الساعة 12 ظهرًا بما سينعكس آثاره على إنتاجة العامل في مصر لاسيما في القطاعات الإنتاجية ومن ثم سينعكس آثاره على الاقتصاد الوطني.

انتهاء الدوام الرسمي 12 ظهراً

ونوهت بأن هناك الكثير من الدراسات العلمية التي أثبتت أهمية الاستيقاظ والعمل مبكرًا واستعرضت مكاسبه بدءًا من الموظف نفسه سيكون أكثر حيويةً ونشاطًا ومن ثم أكثر إنجازًا، كما أن انتهاء الدوام الرسمي الساعة 12 ظهرًا سيكون أمام الموظف الكثير من المتسع في يومه لقضاء باقي أموره والتي يتعذر القيام بها بعد انتهاء العمل في الرابعة عصرًا،كما أن تعديل مواعيد العمل الرسمية في مصر سيحقق الاستقرار الأسري حيث سيكون أمام الموظف الكثير من الوقت لقضائه مع أسرته ومتابعة شؤون البيت.

تغيير ثقافة العمل في مصر

وأكدت "عضو مجلس النواب"، أننا في حاجة إلى تغيير ثقافة العمل السائدة في بلدنا ونمط حياتنا فليس من المقبول أن نرى من ينام في ساعات متأخرة ويضطر للاستيقاظ قبل حلول ساعات العمل وبالتالي نكون أمام موظف غير حيوي ويغلبه الخمول والكسل وعدم القدرة على العمل والإنتاج، هي نماذج موجودة بكثرة في مجتمعنا.

فوائد الاستيقاظ مبكراً

واستشهدت النائبة آمال عبدالحميد، بدراسة حديثة من جامعة ميرلاند بأمريكا حول أهمية الاستيقاظ مبكرًا، حيث يجعل الإنسان يتسم بصحة أكثر ونشاطًا وقدرة على زيادة الإنتاجية في العمل والعطاء بشكل جيد والتجديد في العمل، كما أن العمل مبكرًا والانتهاء مبكرًا يجعل الشخص لديه وقت أكثر لأسرته ويتم استثمار باقي اليوم لصالح حياته الشخصية لديه وقت أكثر لأسرته ويتم استثمار باقي اليوم لصالح حياته الشخصية، فيعطي فرصة للحياة بشكل سليم.