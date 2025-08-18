قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أزمة إنسانية واستغلال سياسي.. أبعاد خفية وراء الدعم الإسرائيلي لجنوب السودان
واشنطن على خط النار.. لقاء ترامب وزيلينسكي بمشاركة قادة أوروبا
رئيس الوزراء يتوجه إلى اليابان للمشاركة في قمة تيكاد 9
ألمانيا تتحفظ على نشر قوات في أوكرانيا وتدعو لضمانات أمنية قوية ضد روسيا
رسائل سياسية وإنسانية واضحة من معبر رفح تؤكد تضامن مصر الكامل مع الشعب الفلسطيني
إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في أبو النمرس..والعقوبة تصل لغرامة 50 ألف جنيه
رئيس الوزراء اللبناني: نطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس والإفراج عن الأسرى
أسعار الجنيه الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025.. اعرف هتشترى كام جرام
من الضرب في المدارس لـ تعديل مواعيد العمل .. مقترحات برلمانية مثيرة للجدل عبر مواقع التواصل
الخارجية اللبنانية: دعم بريطاني وباكستاني لتمديد مهمة "اليونيفيل" في جنوب لبنان
فلسطين تدين زيارة نتنياهو لمستوطنة عوفرا وتعدها تحدياً للمجتمع الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

من الضرب في المدارس لـ تعديل مواعيد العمل .. مقترحات برلمانية مثيرة للجدل عبر مواقع التواصل

آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب
آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

أثارت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الأيام الماضية جدلًا واسعًا تحت قبة البرلمان وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تقدمها بـ 5  مقترحات مثيرة للجدل، كان آخرها اقتراح تغيير مواعيد العمل الرسمية لتبدأ من الـ 5صباحًا وحتى الـ 12 ظهرًا، بحجة تحسين الإنتاجية وتقليل الزحام المروري، وهو ما قوبل بموجة غضب واسعة من الجدل بين مؤيد ومعارض على مواقع التواصل، و داخل الوسط التشريعي بمجلس النواب.


وجاءت أبرز هذه المقترحات كالآتي:



تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا


أعلنت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، اعتزامها التقدم بطلب إبداء اقتراح برغبة ، إلى المستشار حنفي جبالي ، موجه إلى رئيس الوزراء ، لإعادة النظر في مواعيد العمل الرسمية في مصر لتصبح من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا بدلًا مما هو معمول به حاليًا.


وأكدت أن تعديل مواعيد العمل الرسمية في مصر سيحقق الاستقرار الأسري ، لافتة إلى أن هناك دراسة أمريكية تفيد بأن الاستيقاظ مبكرا مفيد للصحة .

122 يوما في السنة.. مقترح برلماني لتقليص عدد الإجازات الرسمية


وتقدمت بمقترح برلماني تطالب فيه بتقليص عدد الإجازات الرسمية ، موضحة أن شهر أبريل الماضي شهد عددًا غير مسبوق من الإجازات الرسمية بلغت 12 يومًا إجازة إلى جانب يومي الجمعة والسبت.


و أكدت أن معدل الإجازات الرسمية خلال شهري أبريل ومايو بقرار حكومي بلغ 17 يومًا، كاشفة عن إجمالي الإجازات والراحات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظف في السنة والتي تبلغ 104 أيام، في حين أن الإجازات المرتبطة بالأعياد والمناسبات الوطنية تصل إلى 18 يومًا، أي أن إجمالي الإجازات والراحات في العام الواحد يبلغ 122 يومًا من أصل 365 يومًا في السنة، بما يعادل ثلث السنة.


عودة الضرب للمدارس

أعلنت النائبة آمال عبد الحميد ،عضو مجلس النواب في وقت سابق ، عن تقدمها بمقترح برلماني بشأن عودة الضرب إلى المدارس ، تطالب خلاله بضرورة عودة الضرب في المدارس لاستعادة هيبة المعلم .


وقالت إنها تقترح عودة الضرب بالعصا في المدارس بشكل غير مبرح ، لمحاولة إعادة القيم والأخلاق للطالب.

حظر سير سيارات النقل الثقيل صباحًا


وتقدمت  باقتراح برغبة ، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، لإصدار قرارًا وزاريًا بحظر سير سيارات النقل الثقيل صباحًا على جميع الطرق السريعة في مصر، وذلك من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر مساءً، لاعتبارات السلامة والحد من حوادث الطرق.


إلزام العيادات الخاصة بأسعار محددة للكشوفات

وتقدمت النائبة باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بإلزام العيادات الخاصة بأسعار محددة للكشوفات.


وأوضحت أن قطاع عريض من المواطنين في مصر ، عاني من ارتفاع أسعار كشوفات الأطباء، والتي وصلت في الكثير من العيادات ببعض المناطق لـ 1500 جنيه، والباقي تتراوح من 00 جنيه إلى 1000 جنيه، وبعد أن كانت الاستشارة مجانية أصبحت تقدر بـ 500 جنيه، وهناك ما يُعرف بالكشف المستعجل والذي يُحدد حسب اسم الطبيب وشهرته ومكان عيادته”.

آمال عبدالحميد لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب تغيير مواعيد العمل الرسمية الإجازات الرسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

مليون اسرائيلي يتظاهرون في شوارع تل ابيب

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث

ميدو

ماركو مراد يهاجم ميدو: تصريحاتك مقبولة لو كنت مشجع على باب الله

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

ترشيحاتنا

النرويج

الصندوق السيادي النرويجي ينسحب من شركات إسرائيلية بسبب حرب غزة واستيطان الضفة

جسر القرم

روسيا: إحباط محاولة أُوكرانية لاستهداف جسر القرم الحيوي باستخدام 28 طائرة بدون طيار

أرشيفية

نتنياهو: أوفيت بوعدي بمنع قيام دولة فلسطينية رغم ضغوط داخلية وخارجية

بالصور

صلحها بنفسك.. أشهر 5 أعطال في السيارات الكورية وحلها

أعطال السيارات الكورية
أعطال السيارات الكورية
أعطال السيارات الكورية

بأقل من 300 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق المصري

سيارات تحت 300 ألف
سيارات تحت 300 ألف
سيارات تحت 300 ألف

لذيذة وسهلة.. طريقة عمل كيكة المانجا

كيكة المانجا
كيكة المانجا
كيكة المانجا

ضبط 6 أطنان دواجن ومصنعاتها ولحوم مخالفة خلال حملات تفتيشية بمشتول السوق

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد