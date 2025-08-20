قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيراميكا كليوباترا يهزم إنبي 2-0 بصاروخية السولية وإسلام عيسي في الدوري
مفاجأة مدوية.. نجل شقيقة أحمد شيبة المتهم الأول في سرقته
حماية دير سانت كاترين .. نقطة تفاهم في العلاقات المصرية اليونانية
هل تجب الزكاة على من اقترض من البنك؟.. الإفتاء: لابد من توافر 3 شروط
وكيل صحة الأقصر يتفقد معمل الرصد البيئي بوحدة كوم الرمال
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو إلقاء سيدة نفسها أمام السيارات بالشرقية
السجن عامين.. عقوبة ترك صلاة الجمعة في ماليزيا.. والأزهر والإفتاء يحسمان الجدل
الغرفة التجارية بالجيزة: تخفيضات بمعارض أهلا مدارس تصل إلى 20%
ملاكي الصغير.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته
3 وفيات و7 مصابين.. استمرار أعمال البحث عن ناجين أسفل عقار الزقازيق المنهار
يعود الأسبوع المقبل للتدريب.. شوبير: إصابة إمام عاشور «كسر» وليس «خلع»
التعليم تنفي تخصيص مدارس معينة لتطبيق البكالوريا
توك شو

دينا أبو الخير تفسر حديث أكثر أهل النار من النساء

الدكتورة دينا أبو الخير
الدكتورة دينا أبو الخير
إسراء صبري

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير أن الحديث النبوي الشريف الوارد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: “اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء” حديث صحيح، إلا أن فهمه يحتاج إلى تفسير سليم يزيل أي لبس أو قلق لدى النساء.

وأوضحت أبو الخير، خلال تقديم برنامج “وللنساء نصيب” المذاع عبر قناة صدى البلد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في إحدى خطب العيد، حيث توجه إلى النساء قائلاً: “يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار”، مشيرة إلى أن توجيهه لهن بالصدقة كان بمثابة رحمة وإرشاد لطريق النجاة من هذا الوعيد.

وأضافت أن سبب ورود الحديث يعود إلى بعض الصفات التي قد تقع فيها بعض النساء، ومنها الإكثار من "اللعن" أي السب والدعاء بالطرد من رحمة الله، وكذلك "كفران العشير" بمعنى جحود فضل الزوج وعدم الاعتراف بما يقدمه من جهد ورعاية.

وشددت على أن هذا التحذير لا ينطبق على جميع النساء، بل يخص من تمارس هذه الأفعال، أما من تتجنبها فلا يشملها الحديث، كما بينت أن بعض الشُراح رجحوا أن يكون الخطاب في الأساس موجهاً لنساء عصر النبي، نظرًا لانتشار هذه الصفات بين بعضهن آنذاك.

واختتمت بالتأكيد على أن المعنى لا يقتصر على النساء وحدهن، إذ أن بعض الرجال أيضًا يقعون في هذه الأفعال من كثرة اللعن أو إنكار فضل الزوجة، وهو ما يجعلهم داخل إطار الوعيد ذاته، مؤكدة أن الحديث يحمل رسالة تربوية تهدف إلى إصلاح السلوك وفتح باب النجاة بالصدقة والعمل الصالح.

الدكتورة دينا أبو الخير النساء العمل الصالح

