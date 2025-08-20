دينا أبو الخير تفسر حديث أكثر أهل النار من النساء

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير أن الحديث النبوي الشريف الوارد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: “اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء” حديث صحيح، إلا أن فهمه يحتاج إلى تفسير سليم يزيل أي لبس أو قلق لدى النساء.

وأوضحت أبو الخير، خلال تقديم برنامج “وللنساء نصيب” المذاع عبر قناة صدى البلد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في إحدى خطب العيد، حيث توجه إلى النساء قائلاً: “يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار”، مشيرة إلى أن توجيهه لهن بالصدقة كان بمثابة رحمة وإرشاد لطريق النجاة من هذا الوعيد.

وأضافت أن سبب ورود الحديث يعود إلى بعض الصفات التي قد تقع فيها بعض النساء، ومنها الإكثار من "اللعن" أي السب والدعاء بالطرد من رحمة الله، وكذلك "كفران العشير" بمعنى جحود فضل الزوج وعدم الاعتراف بما يقدمه من جهد ورعاية.

وشددت على أن هذا التحذير لا ينطبق على جميع النساء، بل يخص من تمارس هذه الأفعال، أما من تتجنبها فلا يشملها الحديث، كما بينت أن بعض الشُراح رجحوا أن يكون الخطاب في الأساس موجهاً لنساء عصر النبي، نظرًا لانتشار هذه الصفات بين بعضهن آنذاك.

واختتمت بالتأكيد على أن المعنى لا يقتصر على النساء وحدهن، إذ أن بعض الرجال أيضًا يقعون في هذه الأفعال من كثرة اللعن أو إنكار فضل الزوجة، وهو ما يجعلهم داخل إطار الوعيد ذاته، مؤكدة أن الحديث يحمل رسالة تربوية تهدف إلى إصلاح السلوك وفتح باب النجاة بالصدقة والعمل الصالح.