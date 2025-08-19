"تمكين المرأة الريفية والتغلب على الموروثات".. ندوة تثقيفية بالوادي الجديد

نظم مركز اعلام الداخلة بالوادي الجديد ، والتابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم "الثلاثاء" ندوة تثقيفية حول “ تمكين المرأة الريفية والتغلب على الموروثات الإجتماعية والثقافية”.

استهدفت الندوة مناقشة سبل دعم المرأة في المناطق الريفية وتمكينها من المشاركة الفاعلة في التنمية، مع التركيز على التحديات التي تفرضها العادات والتقاليد المجتمعية.

وحاضر في الندوة الدكتور مجدي مراد يوسف مدرب دولي معتمد ومتخصص في التنمية البشرية ، و مقرر المجلس القومي للمرأة بمركز الداخلة أنصاف عبدالله علي.

عقدت الندوة بمقر مركز اعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الدكتور ضياء رشوان ، وتحت إشراف وتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي الدكتور أحمد يحيى.

وحضر الندوة لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والنسائية وأعضاء جمعيات أهلية بالمحافظة ، وعدد من النساء أصحاب مشروعات صغيرة بالقرى.

افتتح الندوة مدير مركز اعلام الداخلة محسن محمد مرحبا بالحضور، مؤكدا على أهمية تمكين المرأة الريفية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال إشراك المرأة في الخطط التنموية والسعي لتمكينها إقتصاديا بتقديم كل أشكال المساندة المتمثلة في التدريب والاستشارات والدعم المالي والتسويق، وفي الوقت ذاته مناقشة كافة الأفكار والتحديات التي تعيق تحقيق هذا الهدف.

من جانبه أكد الدكتور مجدي مراد يوسف أن الدولة أولت اهتماما بالغا بالمرأة الريفية المصرية ، فالإستراتيجية المصرية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ تتضمن محورا خاصا بالتمكين الإقتصادي والتوجيه بمشروعات عديدة لمساعدتها على النهوض بمستواها الإجتماعي والمعيشي.

وأشار إلى أن المؤسسات الحكومية والأهلية تلعب دورا حيويا في دعم وتمكين المرأة الريفية من خلال توفير الفرص التعليمية والاقتصادية والإجتماعية التي تعزز دورها في التنمية المستدامة .

وذكر أن تمكين المرأة الريفية يؤدي إلى تحسين مستوى الأسرة والمجتمع، كما يساعد في الحد من الفقر والبطالة ويمكن المرأة الريفية من المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال مشاركتها في الزراعة وإنتاج الغذاء ، فضلا عن تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في المجتمع .

من جانبها أشادت مقرر المجلس القومي للمرأة بمركز الداخلة أنصاف عبدالله علي بدور مبادرة حياة كريمة في دعم وتمكين المرأة الريفية من خلال العديد من المشاريع التي تستهدف تطوير البنية التحتية في القرى ورفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير فرص عمل للمرأة الريفية ، بالتعاون بين الحكومة والمؤسسات الأهلية.

وأضافت قائلة : على الرغم من الجهود البارزة التي تبذل من قبل المؤسسات الحكومية والأهلية لتمكين المرأة الريفية ، إلا أنه لاتزال هناك عوائق ثقافية وإجتماعية تحول دون تحقيق هذا الهدف وفق الطموح المأمول تتمثل في العادات الإجتماعية التي تحد من مشاركة المرأة الريفية في التنمية مثل الزواج المبكر والتمييز ضد المرأة في التعليم والعمل ، الأمر الذي يحتم تعزيز جهود التوعية بحقوق المرأة وأهمية مشاركتها في التنمية ودورها في تحقيق الإستقرار الأسري والمجتمعي ، مشيدة في هذا الصدد بالحملات التوعوية التي تتبناها الهيئة العامة للاستعلامات من خلال مراكز الإعلام التابعة.

وأوصت الندوة بضرورة تكثيف حملات التوعية المجتمعية للمساهمة في تخطي المفاهيم والعادات والتقاليد التي تحد من دور المرأة في التنمية.

كما أوصت بالاهتمام بالمشاريع الصغيرة وتقديم التسهيلات اللازمة للمرأة الريفية للحفاظ على هذه المشاريع وتنميتها، بالإضافة إلى رفع مهارات المرأة الريفية .