البصل الأبيض ليس مجرد مكوّن أساسي في المطبخ، بل هو كنز صحي يخفي وراء طعمه ورائحته القوية فوائد مذهلة للمرأة، فهو غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة القلب والعظام والبشرة والشعر، وتساعد على تنظيم الهرمونات والوقاية من العديد من الأمراض.

ولأن النساء أكثر عرضة لبعض التغيرات الصحية المرتبطة بالعمر والهرمونات، يصبح إدخال البصل الأبيض إلى النظام الغذائي خطوة ذكية للحفاظ على الصحة والجمال في آن واحد، بحسب ما نشره موقع “هيلثي”.



فوائد البصل الأبيض للنساء..صادمة

1- تنظيم الهرمونات

يساعد البصل الأبيض على تحسين توازن الهرمونات لدى النساء، ما يخفف من أعراض الدورة الشهرية وأعراض انقطاع الطمث مثل تقلب المزاج والهبات الساخنة.

2- تعزيز صحة القلب

يحتوي على مضادات أكسدة قوية تقلل من الكوليسترول الضار، وتحافظ على صحة الأوعية الدموية، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

3- تقوية العظام

يساهم في الحد من فقدان الكالسيوم من العظام، ما يجعله مهمًا للنساء بعد سن اليأس للوقاية من هشاشة العظام.

4- زيادة الخصوبة

أثبتت بعض الدراسات أن البصل الأبيض قد يحسّن تدفق الدم ويعزز مضادات الأكسدة في الجسم، ما يساهم في رفع فرص الحمل.

5- الحفاظ على صحة البشرة والشعر

بفضل مضادات الأكسدة، يساعد البصل الأبيض على تقليل التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة.

كما أن عصير البصل يُستخدم لتقوية الشعر والحد من تساقطه.

6- محاربة الالتهابات

يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، ما يساعد النساء على مقاومة الالتهابات، خاصة التهابات المسالك البولية والجهاز التنفسي.

7- تنظيم مستوى السكر في الدم

يساعد على تحسين إفراز الأنسولين وتنظيم مستوى الجلوكوز، وهو أمر مهم للنساء المصابات بمقاومة الأنسولين أو متلازمة تكيس المبايض.

8- تحسين صحة الجهاز الهضمي

يحتوي على ألياف طبيعية تساعد على تسهيل الهضم، وتغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يقي من الإمساك.

باختصار، البصل الأبيض ليس مجرد مكوّن للطعام، بل هو دواء طبيعي يدعم صحة المرأة جسديًا وجماليًا.