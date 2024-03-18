أيهما للطبخ والتقلية والطشة والكشري؟.. الفرق بين البصل الأحمر والأبيض

ينتشر البصل الاحمر والبصل الأبيض بشكل كبير بالأسواق ولكن لايعرف الكثير الفرق بينهما ولذلك قدم حازم أحمد استشاري المحاصيل الحقلية وأمراض النباتات الفرق بين البصل الأحمر والبصل الأبيض (البصل الحلو) .



وقال حازم كثيرا من ربات المنزل تستخدم البصل فى وصفات ولكن لا يعطينا النتيجة المطلوبة وذلك يكون لأننا نستخدم نوع بصل غير مناسب للوصفة نفسها.



وأوضح حازم أشهر نوعين للبصل الموجود في مصر.

أولا من ناحية الاستخدامات المطبخية ...

البصل الأحمر مناسب لكل الأكلات الفريش الغير مطهية والذي نتناوله بدل البصل الاخضر مع تونا أو مع طبق فول أو عدس او يقطع على أى نوع سلطة لأنه غير نفاذ وطعمه مسكر ومقبول ، كما انه لا يعطي نتيجة جيدة فى عمليات الطهى بالحرارة لأنه يسود ويتأكسد.

🔸البصل الأبيض على العكس هو الأفضل للطبخ والتقلية والطشة و الكشرى واى طبق بيحتاج بصل مكرمل وكل الوصفات الساخنة عموماً.

ثانياً الفرق بينهما من الناحية الصحية

يعمل البصل الأحمر على خفض كمية الكوليسترول في الدم، كما يمنع تجلط الدم وتصلب الشرايين، ويساهم في منع تكون الخلايا السرطانية، ويدعم جهاز المناعة.

أما البصل الأبيض فيعتبر مطهرا مهما للفم من البكتيريا والجراثيم، كما يعالج مشكلات الجهاز التنفسي، مثل التهابات الرئتين والأنف والحلق وكذلك القصبة الهوائية.

