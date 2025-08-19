قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول صورة لسيارة والد محمد الشناوي بعد وفاته في حادث سير
جوجل تحذر من هجمات خبيثة تستهدف جي ميل .. هل هاتفك في خطر؟
نموذجان للأمانة في بني سويف .. مسعف وسائق يعثران على مليون و500 ألف جنيه
وافقت عليه حماس.. مصادر للقاهرة الإخبارية: المقترح المصري القطري يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما
محدش بيرد ليه؟.. أحمد موسى يكشف عن مفاجأة بشأن سحب أرض نادي الزمالك
تفاصيل مصرع والد محمد الشناوي في حادث مروع بطريق الواحات
إصابة طفـ لين شقيقين في اندلاع حريـ ق بسبب أسطوانة بوتاجاز بأسيوط
إيداع جثمان والد محمد الشناوي حارس الأهلي بمستشفى أكتوبر
آلاف الأقباط يتوافدون على دير درنكة للاحتفال بـ"صوم العذراء" في أسيوط
"اطلعوا وردوا".. أحمد موسى يطالب برد رسمي: لماذا تم سحب أرض الزمالك؟
طاهر النونو: خيار المقاومة قائم ما دام الاحتلال مستمرا
مصرع والد حارس الأهلي محمد الشناوي في حادث سير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد حادث مأساوي ومصادفة صادمة.. من كانت كسينيا ألكساندروفا؟.. أسرار حياة ملكة الجمال الروسية التي لم تنلها السعادة طويلاً

وفاة كسينيا ألكساندروفا ملكة جمال روسيا
وفاة كسينيا ألكساندروفا ملكة جمال روسيا

في قصة حزينة تلامس القلوب، رحلت كسينيا ألكساندروفا، وصيفة ملكة جمال روسيا لعام 2017 وممثلة البلاد في مسابقة "ملكة جمال الكون"، بعد حادث سير مأساوي بسبب اصطدام مفاجئ من ظبي على طريق عام، تعرفوا معنا على سيرتها ومسيرتها وما حلّ بها في تلك اللحظات المفجعة.

من هي كسينيا ألكساندروفا؟

المولد والنشأة: وُلدت في 12 نوفمبر 1994 في موسكو، ونشأت في العاصمة الروسية أيضًا .

المسيرة الأكاديمية

حازت في عام 2016 على شهادة في تخصص المالية والائتمان، من جامعة Plekhanov الروسية للاقتصاد .

أكملت دراستها في سينما وتلفزيون بمدرسة أوستانكينو عام 2020، وتخرجت بعدها عام 2022 من جامعة موسكو التربوية بتخصص علم النفس، وعملت كمعالجة نفسية ومتخصصة في العلاج بالدراما

المسيرة الفنية والجمالية

بدأت مسيرتها في مجال عرض الأزياء منذ عمر الـ19

حصلت على لقب الوَصيفة الأولى بمسابقة ملكة جمال روسيا 2017، مما أهلها لتمثيل بلادها في مسابقة ملكة جمال الكون 2017، رغم أنها لم تصل إلى المراكز النهائية في التصفيات .

تفاصيل الحادث المأساوي ووصول خبر الوفاة

وقع الحادث في 5 يوليو 2025، أثناء عودتها مع زوجها من مدينة رجييف، عندما قفز ظبي مفاجئ أيل أمام السيارة  نوع بورش باناميرا  فاصطدم بها بقوة مما أدى إلى تهشم الزجاج الأمامي. وأصابت الكسندروفا إصابة خطيرة في الرأس فورًا، وغطّت الدماء المشهد من حولها .

نُقلت فورًا إلى معهد سكليفوسوفسكي لطب الطوارئ في موسكو وتلقّت رعاية طبية مكثفة، لكنها دخلت في غيبوبة استمرت أكثر من شهر .

فارقت الحياة في 12 أغسطس 2025، بعد صراع طويل في أحد مستشفيات موسكو .

سمات متألقة ووفاء جماهيري

التكريم والنعي الرسمي

نعت وكالة الأزياء Modus Vivendis زميلتها، واصفة إياها بـ رمز الجمال واللطف والقوة الداخلية، مؤكدين أن ذكراها ستبقى مشرقة وملهمة .

كذلك، نعتها منظمة ملكة جمال الكون بمنشور مؤثر، ركّز على رشاقتها وجمالها وروحها التي تركت أثرًا لا يُمحى في عائلة ملكة جمال الكون .
حياة عاطفية قصيرة ولكن مليئة بالأمل

تزوجت من حبيبها إيليا قبل أربعة أشهر فقط من الحادث، واجتمعت صور الزفاف على صفحتها في أبريل في منشور غمرها بمشاعر الفرح والحب .

كسينيا ألكساندروفا من هي كسينيا ألكساندروفا وفاة ملكة جمال روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

دينا علاء بطلة سموحة

تعرف على آخر تطورات قضية بطلة سموحة دينا علاء

ترشيحاتنا

مرسيدس مايباخ S680 إميرالد آيل

سعر مرسيدس مايباخ S680 إميرالد آيل في السعودية

تعرف علي إنفينيتي QX80 منافسة اسكاليد V

تعرف على إنفينيتي QX80 منافسة اسكاليد V| صور

سيتروين C3 اير كروس و رينو داستر 2025

الفرق بين سيتروين C3 إير كروس و رينو داستر 2025

بالصور

داء الفيالقة يضرب نيويورك.. وفاة 5 أشخاص وإصابة العشرات بعدوى مرتبطة بمكيفات الهواء

إصابة مؤكدة بداء الفيالقة بسبب التكيف في نيويورك
إصابة مؤكدة بداء الفيالقة بسبب التكيف في نيويورك
إصابة مؤكدة بداء الفيالقة بسبب التكيف في نيويورك

قرح الفراش.. كيف تعالجها وتحمي المريض من مضاعفاتها الخطيرة؟

ما هي قرح الفراش؟
ما هي قرح الفراش؟
ما هي قرح الفراش؟

نصائح ذهبية.. كيف يمكنك التحكم في مرض السكري؟

نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري
نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري
نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري

بعد حادث مأساوي ومصادفة صادمة.. من كانت كسينيا ألكساندروفا؟.. أسرار حياة ملكة الجمال الروسية التي لم تنلها السعادة طويلاً

وفاة كسينيا ألكساندروفا ملكة جمال روسيا
وفاة كسينيا ألكساندروفا ملكة جمال روسيا
وفاة كسينيا ألكساندروفا ملكة جمال روسيا

فيديو

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد