بعد حادث مأساوي ومصادفة صادمة.. من كانت كسينيا ألكساندروفا؟.. أسرار حياة ملكة الجمال الروسية التي لم تنلها السعادة طويلاً

في قصة حزينة تلامس القلوب، رحلت كسينيا ألكساندروفا، وصيفة ملكة جمال روسيا لعام 2017 وممثلة البلاد في مسابقة "ملكة جمال الكون"، بعد حادث سير مأساوي بسبب اصطدام مفاجئ من ظبي على طريق عام، تعرفوا معنا على سيرتها ومسيرتها وما حلّ بها في تلك اللحظات المفجعة.

من هي كسينيا ألكساندروفا؟

المولد والنشأة: وُلدت في 12 نوفمبر 1994 في موسكو، ونشأت في العاصمة الروسية أيضًا .

المسيرة الأكاديمية

حازت في عام 2016 على شهادة في تخصص المالية والائتمان، من جامعة Plekhanov الروسية للاقتصاد .

أكملت دراستها في سينما وتلفزيون بمدرسة أوستانكينو عام 2020، وتخرجت بعدها عام 2022 من جامعة موسكو التربوية بتخصص علم النفس، وعملت كمعالجة نفسية ومتخصصة في العلاج بالدراما

المسيرة الفنية والجمالية

بدأت مسيرتها في مجال عرض الأزياء منذ عمر الـ19

حصلت على لقب الوَصيفة الأولى بمسابقة ملكة جمال روسيا 2017، مما أهلها لتمثيل بلادها في مسابقة ملكة جمال الكون 2017، رغم أنها لم تصل إلى المراكز النهائية في التصفيات .

تفاصيل الحادث المأساوي ووصول خبر الوفاة

وقع الحادث في 5 يوليو 2025، أثناء عودتها مع زوجها من مدينة رجييف، عندما قفز ظبي مفاجئ أيل أمام السيارة نوع بورش باناميرا فاصطدم بها بقوة مما أدى إلى تهشم الزجاج الأمامي. وأصابت الكسندروفا إصابة خطيرة في الرأس فورًا، وغطّت الدماء المشهد من حولها .

نُقلت فورًا إلى معهد سكليفوسوفسكي لطب الطوارئ في موسكو وتلقّت رعاية طبية مكثفة، لكنها دخلت في غيبوبة استمرت أكثر من شهر .

فارقت الحياة في 12 أغسطس 2025، بعد صراع طويل في أحد مستشفيات موسكو .

سمات متألقة ووفاء جماهيري

التكريم والنعي الرسمي

نعت وكالة الأزياء Modus Vivendis زميلتها، واصفة إياها بـ رمز الجمال واللطف والقوة الداخلية، مؤكدين أن ذكراها ستبقى مشرقة وملهمة .

كذلك، نعتها منظمة ملكة جمال الكون بمنشور مؤثر، ركّز على رشاقتها وجمالها وروحها التي تركت أثرًا لا يُمحى في عائلة ملكة جمال الكون .

حياة عاطفية قصيرة ولكن مليئة بالأمل

تزوجت من حبيبها إيليا قبل أربعة أشهر فقط من الحادث، واجتمعت صور الزفاف على صفحتها في أبريل في منشور غمرها بمشاعر الفرح والحب .