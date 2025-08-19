بدون لبن .. طريقة عمل الكيكة بالماء الساخن

تعد الكيكة من الوصفات اللذيذة ونقدم لكي وصفة سهلة جدًا لعمل كيكة الماء الساخن، وبتطلع خفيفة وهشة:

المكونات:

2 كوب دقيق منخول

1 كوب سكر

4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

½ كوب زيت نباتي

1 كوب ماء ساخن (مغلي)

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام (اختياري لو عايزة بالشوكولاتة)

1 ملعقة كبيرة خل

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة التحضير:

سخني الفرن على 180 درجة مئوية.

في بولة كبيرة، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا لحد ما الخليط يبيض وينتفخ.

ضيفي الزيت مع الاستمرار في الخفق.

اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر (ولو هتعملي بالشوكولاتة ضيفي الكاكاو).

أضيفي خليط الدقيق تدريجيًا على خليط البيض، بالتبادل مع إضافة الماء الساخن، وقلّبي برفق باستخدام مضرب يدوي أو سباتولا.

ضيفي الخل في الآخر وقلبي مرة واحدة.

صبي الخليط في صينية مدهونة ومرشوشة دقيق.

دخليها الفرن لمدة 35 – 40 دقيقة أو لحد ما تستوي (اختبريها بخلة خشب).

اتركيها تبرد قبل التقطيع والتقديم.

يمكن تزينيها برشة سكر بودرة أو صوص شوكولاتة حسب الرغبة.