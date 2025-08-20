40 جنيه قريبا| خطة النواب تكشف مفاجأة عن تراجع سعر الدولار

توقع الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن يشهد الدولار الأمريكي انخفاضًا تدريجيًا ليقترب من قيمته الحقيقية دون مستوى 40 جنيهًا.

هذا التحسن مرتبط بعدة مؤشرات اقتصادية

أوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا التحسن مرتبط بعدة مؤشرات اقتصادية، أبرزها تراجع الدين الخارجي، وتحسن التصنيف الائتماني، إلى جانب النمو المتوقع لمصادر الإيرادات الأجنبية للاقتصاد المصري.

الدولار

توقعاته الاقتصادية خلال الفترة المقبلة

وفي مقابلة مع "العربية Business"، أشار رئيس الخطة إلى أبرز توقعاته الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، والتي تضمنت:

تحقيق مصر نموًا كبيرًا في جميع مصادر الإيرادات بالنقد الأجنبي.

ارتفاع الصادرات السلعية المصرية إلى نحو 54 مليار دولار.

نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 40 مليار دولار.

تراجع محتمل في الدين الخارجي مع استمرار ارتفاع الصادرات السلعية.

زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 35 مليار دولار.

اقتراب تنفيذ مشروعات عربية ضخمة على ساحل البحر المتوسط.

نمو عائدات السياحة لتتراوح بين 18 و20 مليار دولار.

ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 9 مليارات دولار.

نمو إيرادات خدمات التعهيد لتصل إلى 9.5 مليار دولار.

تحويل ودائع الدول العربية إلى استثمارات مباشرة، تشمل 10.3 مليار دولار من السعودية، و4 مليارات دولار لكل من الكويت وقطر، ما سيخفض بشكل كبير حجم الالتزامات الخارجية.

تحويل ودائع الدول العربية إلى استثمارات مباشرة

وتأتي هذه التوقعات في ظل ترقب القرارات الاقتصادية المرتقبة، خاصة أسعار الدولار في البنوك خلال الفترة المقبلة، وسط متابعة السوق لقرار الفائدة الأسبوع المقبل.