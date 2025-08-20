قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرصد الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على مسجد بشمال نيجيريا
خان يونس تنهك جيش الاحتلال بحرب استنزاف ذكية.. تفاصيل
ملابسها خادشة.. تفاصيل القبض على الراقصة نورا
40 جنيه قريبا| خطة النواب تكشف مفاجأة عن تراجع سعر الدولار
حال تكرار الهجوم الإسرائيلي.. إيران تهدد برد أقوى وتكشف عن صواريخ متطورة
اللجنة المصرية تقدم حليب الأطفال للمستحقين من أهالي غزة.. فيديو
انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة
التفاصيل الكاملة لسرقة شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة بالإسكندرية
أهلي جدة يتأهل لنهائي كأس السوبر السعودي بعد اكتساح القادسية بخماسية
مصر تواصل إدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة
توقيع بروتوكولات تعاون لتنفيذ 4 مشروعات للتنمية الاقتصادية بتكلفة 480 مليون جنيه
سيدة: «تزوجته فقيراً وساعدته ولما اغتنى تزوج عليّ».. عالم أزهري: لك نصف ثروته
40 جنيه قريبا| خطة النواب تكشف مفاجأة عن تراجع سعر الدولار

عادل نصار

توقع الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن يشهد الدولار الأمريكي انخفاضًا تدريجيًا ليقترب من قيمته الحقيقية دون مستوى 40 جنيهًا.

هذا التحسن مرتبط بعدة مؤشرات اقتصادية

أوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا التحسن مرتبط بعدة مؤشرات اقتصادية، أبرزها تراجع الدين الخارجي، وتحسن التصنيف الائتماني، إلى جانب النمو المتوقع لمصادر الإيرادات الأجنبية للاقتصاد المصري.

الدولار

توقعاته الاقتصادية خلال الفترة المقبلة

وفي مقابلة مع "العربية Business"، أشار رئيس الخطة إلى أبرز توقعاته الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، والتي تضمنت:

تحقيق مصر نموًا كبيرًا في جميع مصادر الإيرادات بالنقد الأجنبي.

ارتفاع الصادرات السلعية المصرية إلى نحو 54 مليار دولار.

نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 40 مليار دولار.

تراجع محتمل في الدين الخارجي مع استمرار ارتفاع الصادرات السلعية.

زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 35 مليار دولار.

اقتراب تنفيذ مشروعات عربية ضخمة على ساحل البحر المتوسط.

نمو عائدات السياحة لتتراوح بين 18 و20 مليار دولار.

ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 9 مليارات دولار.

نمو إيرادات خدمات التعهيد لتصل إلى 9.5 مليار دولار.

تحويل ودائع الدول العربية إلى استثمارات مباشرة، تشمل 10.3 مليار دولار من السعودية، و4 مليارات دولار لكل من الكويت وقطر، ما سيخفض بشكل كبير حجم الالتزامات الخارجية.

تحويل ودائع الدول العربية إلى استثمارات مباشرة

وتأتي هذه التوقعات في ظل ترقب القرارات الاقتصادية المرتقبة، خاصة أسعار الدولار في البنوك خلال الفترة المقبلة، وسط متابعة السوق لقرار الفائدة الأسبوع المقبل.

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

محافظ القاهرة

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للثانوي العام

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي يطرح سؤالاً للجمهور بشأن أزمة سحب أرض الزمالك

فاركو

خداع الكاميرا ..خالد الغندور يعلق على اللقطة المثيرة للجدل لشيكا حارس فاركو

الإسماعيلي

عضو مجلس الإسماعيلي: يوجد تعنت وظلم واضح من الحكام تجاه الدراويش

زيت غير متوقع يعالج الغدة الكظرية والتوتر والصداع

توتر

المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات أرخص من كيا سيلتوس 2025

كيا سيلتوس

طريقة عمل الدجاج المشوي بصوص الباربيكيو

طريقة عمل الدجاج المشوي بصوص الباربيكيو

القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة

القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

