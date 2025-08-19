تفاصيل حريق مقر مدينة نصر بالنادي الأهلي

كشف الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي ، عن عدم وجود أي خسائر على الإطلاق عقب الحريق «البسيط» الذي نشب قبل ساعات بمطعم فرع مدينة نصر.

وقال شلبي، إن السبب الرئيسي للحريق يعود إلى المدخنة الخاصة بالمطعم وإرتفاع درجة الحرارة، لكن على الفور سيطرت منظومة الأمن والسلامة بالفرع على الحريق منذ بدايته، وتعاملت الحماية المدنية على أحسن ما يكون، ولم يتعرض أي شخص؛ سواء من العاملين أو الأعضاء للإيذاء.

ووجه المدير التنفيذي للنادي إدارات المطاعم بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، لاسيما مع تزامن ارتفاع درجات الحرارة.