مياه القناة: اجتماع لرؤساء القطاعات والمناطق لمتابعة تشغيل المحطات

عقد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اجتماعاً مع رؤساء القطاعات والمناطق لمتابعة منظومة العمل وخطط التشغيل والصيانة والحلول العاجلة للمناطق الساخنة.

أكد رئيس الشركة على الالتزام بخطط الصيانة الدورية والوقائية والالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة، وذلك لضمان التشغيل الأمثل على مدار 24 ساعة ، والوقوف على جاهزية المعدات بالقطاع لمواجهة أى ظروف طارئة.

وشدد رئيس مياه القناة - خلال الاجتماع - على جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب، وكذلك مطابقة السيب النهائى بمحطات معالجة الصرف الصحى ، مؤكدا على ضرورة المتابعة والتفتيش المستمر على مواقع ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى، من خلال المستويات الإدارية المختلفة فى كل قطاع بدءا من مديرى المحطات ورؤساء المناطق ورؤساء قطاعات التشغيل والصيانة ، والمتابعة المستمرة لسير العمل بكافة مواقع العمل بالشركة .

وفى سياق متصل أكد رئيس الشركة على ضرورة استمرار مرور لجان التفتيش المفاجئة على المواقع، ومتابعة الصيانة الدائمة والمستمرة، وإجراءات التشغيل ومراجعة حالة المولدات، وتتبع حالة المحطات بشكل مستمر، مع ضرورة اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بكل موقع ، مؤكدا على أهمية التعامل مع شكاوى المواطنين وسرعة حلها، وأن تقديم خدمة متميزة للمواطنين هو الهدف الأول للشركة ، كما تم خلال الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ برنامج تقليل نسبة الفاقد من المياه للوصول الي المعدلات المستهدفة و تقليل نسبة المياه المهدرة من خلال تنفيذ آليات فعالة للحفاظ علي مياه الشرب وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.