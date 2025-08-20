قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحدود والتجارة والاستثمارات.. تطورات جديدة في العلاقات بين الصين والهند |تفاصيل
البقاء لله .. وسام أبو علي ينعى والد محمد الشناوي بهذه الكلمات
ناقد رياضي يكشف كواليس سحب أرض نادي الزمالك بـ 6 أكتوبر.. فيديو
كارثي وأخطاء فجّة.. المستشار القانوني للزمالك ينتقد بيان «الإسكان» بشأن سحب أرض 6 أكتوبر
بتهمة قتــ.ــل المذيعة شيماء جمال.. تنفيذ حكم الإعــ.ــدام في أيمن حجاج وشريكه بالجريمة
انفراجة تلوح في الأفق.. ترامب: أنتظر نتائج اللقاء المرتقب بين بوتين وزيلينسكي
تؤثر على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية اليوم الأربعاء
ألكسندر إيزاك يعلن رغبته في الرحيل عن «نيوكاسل».. وليفربول الأقرب لضمه | تفاصيل
مكالمة إباحيــة.. مصدر أمني يكشف حقيقة التسريب المزعوم لمساعد وزير الداخلية
ناقد رياضي: قضية سحب أرض الزمالك بأكتوبر «معقدة» وصدمة للجمهور
حل سحري وفعّال لمن لا يستطيع النوم ليلاً ويحلم بكوابيس .. أمين الفتوى يوضح
ترشيد الطاقة برؤية 2030 .. إنارة شوارع بورسعيد بالطاقة الشمسية | صور
محافظات

«حبشي» يوجّه بإعداد خريطة صحية متكاملة لمحافظة بورسعيد وتنسيق نطاقات الخدمة الطبية جغرافيًا |فيديو

افتتاح أقسام جديدة للعناية المركزة بمستشفى الصدر والجامعة
افتتاح أقسام جديدة للعناية المركزة بمستشفى الصدر والجامعة
محمد الغزاوى

ترّأس اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، الاجتماع الثالث للمجلس الإقليمي للصحة، والذي يهدف إلى متابعة تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة ووضع آليات واضحة لتنسيق الجهود وتقديم خدمات طبية وصحية متكاملة للمواطنين.

جاء الاجتماع بحضور اللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ،والدكتور  أحمد حسن سالم مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتور محمد السباعي مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، والدكتورة  نسرين حسن مستشار بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وعدد من القيادات الصحية وأعضاء المجلس الإقليمي للصحة بمحافظة بورسعيد.

افتتاح أقسام جديدة للعناية المركزة بمستشفى الصدر والجامعة

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددًا من الملفات المهمة، أبرزها:

 البدء في إعداد خريطة صحية متكاملة لمحافظة بورسعيد تشمل حصر وتوزيع نطاقات الخدمات الصحية جغرافيًا، مع اعتماد تشكيل المجلس وتحديد انعقاده في الاثنين الأول من كل شهر، وتجهيز الأجندة قبل الانعقاد بأسبوع.

 افتتاح قسم العناية المركزة بمستشفى الصدر بطاقة 20 سريرًا، ووحدة مناظير للجهاز التنفسي وسرير عزل، بما يسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات الأخرى.

 التعامل مع مشكلة الكهنة والرواكد بمستشفى الصحة النفسية بالتنسيق مع هيئة الإسعاف للتخلص منها واستغلال المساحات بشكل أمثل.

 تشغيل 10 أسرة عناية مركزة بمستشفى الجامعة بعد حل مشكلة الحماية المدنية تمهيدا لفتح المستشفى واستقبال مرضى هيئة الرعاية الصحية.

عقد اجتماع مع مديري المستشفيات الخاصة لمناقشة معوقات تطبيق معايير الاعتماد تمهيدًا لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بمشاركة الجهات المعنية ذات الصلة ومنها إدارة الدفاع المدني.

 رفع مذكرة إلى الدكتور أحمد السبكي بشأن استثناء طلاب كليات الطب والتمريض الحكوميين من دفع مصاريف التدريب لمدة 3 سنوات مع استمرار تدريبهم العملي بالهيئة، وذلك لحين اكتمال تشغيل المستشفى الجامعي.

التأكيد على أهمية توعية المواطنين بنطاقات الخدمة الصحية المتوفرة داخل المحافظة ودور كل جهة مقدمة للخدمة.

    الإشارة إلى جاهزية مركز السلام للعيون لبدء خطوات الاعتماد وفقًا للمعايير.
    
استعداد مستشفى اللوتس (المعلمين) لبدء إجراءات الاعتماد بعد الانتهاء من اتفاقها مع الحماية المدنية بشأن اشتراطات السلامة.

وأكد محافظ بورسعيد خلال الاجتماع أن المجلس الإقليمي للصحة يمثل منصة فعالة لتنسيق الجهود بين مختلف الجهات الصحية والرقابية بالمحافظة مشددًا على أهمية تذليل المعوقات أمام تقديم الخدمة الصحية للمواطنين بجودة وكفاءة عالية، مع المتابعة المستمرة لتنفيذ القرارات والتوصيات التي يصدرها المجلس.

بورسعيد المجلس الإقليمي للصحة بمحافظة بورسعيد مستشفي الصدر العناية المركزة

خطوات بسيطة للاستمرارية على نظام الرجيم
القولون التقرحي.. مرض صامت يُهدّد حياة المريض ويحتاج متابعة دقيقة

ما هو القولون التقرحي؟
طريقة عمل صلصة الدقوس .. بوصفة الشيف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل الدقوس
فوائد الريحان الصحية.. نبتة رخيصة تحمي من السرطان وتخفض ضغط الدم

فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان
