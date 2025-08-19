تعليم بورسعيد | الغرباوى يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة تطبيق نظام البكالوريا المصرية

عقد طاهر الغرباوى مدير مديرية التربية والتعليم بمحاافظة بورسعيد اليوم بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان المديرية اجتماعا موسعا لمناقشة تطبيق نظام البكالوريا المصرية بمدارس المحافظة خلال العام الدراسي الجديد.

واستهدف الاجتماع رؤساء أقسام التعليم الثانوى بالإدارت التعليمية ومديرى مدارس المرحلة الثانوية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الحسينى راغب مدير عام التعليم العام والأستاذ إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية والأستاذة ستوته عبد الله مدير إدارة التعليم الثانوى والأستاذ ياسر صلاح مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات والدكتورة سوزان بغدادي مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة لغات والأستاذة لمياء الجهينى مدير إدارة المدارس الخاصة.

تعليم بورسعيد | الغرباوى يعقد اجتماع موسع لمناقشة تطبيق نظام البكالوريا المصرية

وفي مستهل كلمته، وجه الغرباوي، الشكر والتقدير لكافةالحضور على الجهود الكبيرة التى بذلوها فى سبيل إنجاح العام الدراسي الماضى ، وعقد امتحانات شهادة الثانوية العامة، مؤكدًا أن التزامهم وتحملهم للمسؤولية أحدث فارقًا ملموسًا مشيدًا بالتعاون المثمر بين فرق العمل بتعليم بورسعيد.

وعن نظام البكالوريا المصرية، أكد وكيل تعليم بورسعيد أن نظام البكالوريا المصرية يهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور، عبر تقديم نظام تعليمي أكثر مرونة، وعدالة، وتعددًا في الفرص،

وشدد وكيل تعليم بورسعيد أن الوزارة ليست بصدد إلغاء الثانوية العامة، بل بصدد تقديم بديل يُمكّن الطالب من خوض تجربته التعليمية دون رُعب "الفرصة الواحدة"، فهى تمنح أبناءنا فرصة تعليمية محلية بمعايير عالمية ويجب تكثيف التوعية بالإدارات التعليمية حول النظام الجديد".

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم أبرز ملامح البكالوريا الجديدة، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيقه جنبا الى جانب نظام الثانوية العامة ولكن نظام البكالوريا الجديد يتيح الفرصة لأكثر من محاولة، بخلاف النظام التقليدي، الذي يحدد مصير الطالب من محاولة واحدة، إذ يتيح نظام البكالوريا إعادة المحاولة أكثر من مرة من خلال فرص التحسين.

وأضاف الغرباوي أن نفس معايير التنسيق المعمول بها في نظام الثانوية العامة هي نفس قواعد التنسيق التي ستُطبق على طلبة البكالوريا دون أي تمييز، سواء في الكليات النظرية أو العملية ولا وجود لفصل بين النظامين عند الدخول إلى الجامعات.

وأشار مدير المديرية أن الهدف من نظام البكالوريا هو "تحرير الطالب من مصير الفرصة الواحدة"، مشيرًا إلى أن الضغط النفسي الذي يعانيه الطلاب المصريون في الثانوية العامة لا يوجد له مثيل في أنظمة التعليم الحديثة.

وأوضح الغرباوي أن نظام البكالوريا الجديد يضمن أن الطالب الذي لا يمتلك موارد كافية للتعليم الخاص أو الدولي، سيحصل على فرص تعليمية وتقييمية متعددة بنفس جودة تلك المتاحة للأنظمة الأخرى.

و أكد مدير عام التعليم العام أن وزارة التربية والتعليم تعيد صياغة فلسفة التعليم، وتعيد للطالب قدرته وحلمه من أجل التعلم فلم تعد تقبل بأن يكون حلم الطالب بالكامل مرتبطًا بنصف درجة أو خطأ مطبعي، مؤكدا أن مستقبل أبنائنا يجب أن يُبنى على الكفاءة لا على الفرصة الواحدة".

وأوضح الحسينى راغب أنه تم إعداد مناهج جديدة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية والمصرية، إلى جانب دور نشر وطنية، مؤكدًا أن هذه المناهج الجديدة وطنية بالكامل.

وقد شهد اللقاء نقاشًا موسعًا بين الحضور ومدير عام التعليم العام استمع خلاله إلى مقترحات الحضور لتطبيق النظام الجديد.