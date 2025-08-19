تفقد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، يرافقه عدد من رؤساء القطاعات الفنية والتنفيذية بالشركة عدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحى ببورسعيد، وذلك فى إطار المتابعة الدورية لسير الأعمال بالمحطات والاطمئنان على الحالة الفنية والوقوف على المشاكل التى تعوق تشغيل المحطات بكامل طاقتها.

وشملت جولة رئيس الشركة والوفد المرافق له تفقد محطة رفع صرف صحى الحلزونية بطاقة 190 ألف م3 يوم والتى تقوم بخدمة مدينة بورسعيد بالكامل لمتابعة سير العمل لمتابعة اجراءات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل ومراجعة مؤشرات الأداء بالمحطة .

رئيس مياه القناة يتفقد مواقع ومحطات الصرف الصحي بمحافظة بورسعيد

كما شملت الزيارة تفقد محطة رفع صرف صحى S1، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 15 ألف م3/يوم لخدمة حى الشرق ، وخلال جولته بكافة مكونات المحطة أشار إلى ضرورة التطهير المستمر لبيارات الطلمبات بالمحطة وازالة الرواسب العالقة بها للحفاظ على عمل الطلمبات بكامل طاقتها وبكفاءة عالية ، موجها بأهمية الالتزام بتعليمات التشغيل القياسية واتخاذ كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية في التعامل مع مختلف مكونات المحطة ، واجراء كافة عمليات الصيانة الدورية لجميع مكونات المحطة للحفاظ على أصول الشركة ورفع كفاءتها والاستفادة منها بالصورة المثلى لضمان استدامة تقديم خدمة الصرف الصحى المقدمة للمواطنين بالمحافظة .





جاءت جولة رئيس الشركة للتأكيد على انتظام العمل والالتزام بكافة معايير التشغيل و الصيانة بجميع المحطات وذلك فى إطار حرص الشركة التام على تحسين مستوى الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين بمحافظة بورسعيد .