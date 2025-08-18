قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 3 سوريين في هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان
بعد تصديق الرئيس السيسي.. اعرف المدة المحددة لتقنين أراضي وضع اليد
يتعاطى بودر .. القبض على سائق بتطبيق نقل شهبر بعد انتشار فيديو مثير له
رسميا بدءا من سبتمبر .. عرض "باب الخلق" على شاشتي التليفزيون المصري والنهار
امتحان للشعب والرئيس| القاهرة الإخبارية: توتر أوكراني قبل لقاء ترامب وزيلينسكي
مصادر طبية فلسطينية: 19 شهيدا بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم
رحلة رائعة.. أشرف زكي يشيد بـ مترو الأنفاق
برلماني: الرئيس السيسي يقود دولة العدالة الاجتماعية ويضع المواطن في قلب القرار
مايا مرسي: الأولوية لدخول المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر نص قانون تقنين وضع اليد
بعد الهزيمة المُذهلة.. إقالة مدرب سانتوس البرازيلي رسميا
قرار جمهوري بتجديد تعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حبشي: بناء مسجد جديد على ممشى بورسعيد السياحي

محافظ بورسعيد يؤكد الانتهاء رفع كفاءة وإنارة أعمدة بطريق المطار بالطاقة الشمسية
محافظ بورسعيد يؤكد الانتهاء رفع كفاءة وإنارة أعمدة بطريق المطار بالطاقة الشمسية

وجه اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد الشكر لاعضاء مجلس النواب ، مؤكدًا أنهم قامات وطنية وكان هناك تعاون مثمر مع جميع النواب خلال العام الماضي منذ توليه المسؤولية 

و تقدم محافظ بورسعيد بالتهنئة للأعضاء الجدد بمجلس الشيوخ المهندس محمد سلامة وأحمد جوهر، متمنيًا لهما دوام التوفيق والتقدم في خدمة ابناء المحافظة.

وأعرب محافظ بورسعيد  عن شكره لكافة الجهات المشرفة على العملية الانتخابية وبالأخص الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والجهات الأمنية والقضائية، ومديرية التربية والتعليم مشيدا بالتعاون المثمر مع الأحياء والمديريات ومؤكدًا ضرورة رصد الأخطاء ومعالجتها فورًا.

حبشي: النهوض بكافة القطاعات بالمحافظة على التوازي ودعم الشباب ركيزة أساسية للتنمية

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود مديرية الشباب والرياضة مؤكدا أن الدولة تسعى للنهوض بكافة القطاعات ببورسعيد على التوازي مثمنا ما شاهده من وجوه شبابية متميزة خلال زيارة وزير الشباب والرياضة.

وشدد محافظ بورسعيد على أهمية نشر الوعي بجهود الدولة ودعم هذه العناصر الشابة من خلال الإعلام، مع إبراز الصورة الحضارية للمحافظة وتوعية المواطنين بضرورة نشر السلوكيات الإيجابية.

وفي إطار تطوير المرافق والخدمات أشار محافظ بورسعيد إلى التعاقد

على شراء باصات جديدة وحديثة لدعم منظومة النقل الداخلي بالمحافظة 

محافظ بورسعيد: يؤكد التعاقد على شراء باصات جديدة لدعم منظومة النقل الداخلي بالمحافظة

و اشار  محافظ بورسعيد الي  دراسة مقترح إنشاء شيلترين لإيواء الكلاب الضالة ببورسعيد وبورفؤاد، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري وجمعية الرفق بالحيوان.

محافظ بورسعيد يؤكد الانتهاء رفع كفاءة وإنارة أعمدة بطريق المطار بالطاقة الشمسية 

كما أوضح اللواء محب حبشي أنه سيتم بناء مسجد جديد على الممشى السياحي بما يتماشى مع أعمال تطوير المنطقة، لافتا إلى الانتهاء من رفع كفاءة وإنارة عدد من أعمدة الإنارة على طريق غرب بورسعيد بكشافات تعمل بالطاقة الشمسية الحديثة، مع استمرار العمل في رفع كفاءة أعمدة إنارة طريق بورسعيد – الإسماعيلية بنفس التقنية دعمًا لاستراتيجية الدولة في التوسع بالاعتماد على الطاقة النظيفة ولضمان سلامة وأمن المواطنين.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

تقليل الاغتراب 2025

نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد ظهورها ورابط مباشر للاطلاع عليها

الحجاب

هل يأثم الرجل لعدم ارتداء زوجته الحجاب؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

طريقة عمل الفراخ بالأناناس.. مذاق لا يُقاوم

طريقة عمل الفراخ بالأناناس
طريقة عمل الفراخ بالأناناس
طريقة عمل الفراخ بالأناناس

الشرقية.. ضبط 10 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر خلال حملات تفتيش.. صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

صلحها بنفسك.. أشهر 5 أعطال في السيارات الكورية وحلها

أعطال السيارات الكورية
أعطال السيارات الكورية
أعطال السيارات الكورية

بأقل من 300 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق المصري

سيارات تحت 300 ألف
سيارات تحت 300 ألف
سيارات تحت 300 ألف

فيديو

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد