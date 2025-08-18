حبشي: بناء مسجد جديد على ممشى بورسعيد السياحي

وجه اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد الشكر لاعضاء مجلس النواب ، مؤكدًا أنهم قامات وطنية وكان هناك تعاون مثمر مع جميع النواب خلال العام الماضي منذ توليه المسؤولية

و تقدم محافظ بورسعيد بالتهنئة للأعضاء الجدد بمجلس الشيوخ المهندس محمد سلامة وأحمد جوهر، متمنيًا لهما دوام التوفيق والتقدم في خدمة ابناء المحافظة.

وأعرب محافظ بورسعيد عن شكره لكافة الجهات المشرفة على العملية الانتخابية وبالأخص الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والجهات الأمنية والقضائية، ومديرية التربية والتعليم مشيدا بالتعاون المثمر مع الأحياء والمديريات ومؤكدًا ضرورة رصد الأخطاء ومعالجتها فورًا.

حبشي: النهوض بكافة القطاعات بالمحافظة على التوازي ودعم الشباب ركيزة أساسية للتنمية

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود مديرية الشباب والرياضة مؤكدا أن الدولة تسعى للنهوض بكافة القطاعات ببورسعيد على التوازي مثمنا ما شاهده من وجوه شبابية متميزة خلال زيارة وزير الشباب والرياضة.

وشدد محافظ بورسعيد على أهمية نشر الوعي بجهود الدولة ودعم هذه العناصر الشابة من خلال الإعلام، مع إبراز الصورة الحضارية للمحافظة وتوعية المواطنين بضرورة نشر السلوكيات الإيجابية.

وفي إطار تطوير المرافق والخدمات أشار محافظ بورسعيد إلى التعاقد

على شراء باصات جديدة وحديثة لدعم منظومة النقل الداخلي بالمحافظة

و اشار محافظ بورسعيد الي دراسة مقترح إنشاء شيلترين لإيواء الكلاب الضالة ببورسعيد وبورفؤاد، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري وجمعية الرفق بالحيوان.

محافظ بورسعيد يؤكد الانتهاء رفع كفاءة وإنارة أعمدة بطريق المطار بالطاقة الشمسية

كما أوضح اللواء محب حبشي أنه سيتم بناء مسجد جديد على الممشى السياحي بما يتماشى مع أعمال تطوير المنطقة، لافتا إلى الانتهاء من رفع كفاءة وإنارة عدد من أعمدة الإنارة على طريق غرب بورسعيد بكشافات تعمل بالطاقة الشمسية الحديثة، مع استمرار العمل في رفع كفاءة أعمدة إنارة طريق بورسعيد – الإسماعيلية بنفس التقنية دعمًا لاستراتيجية الدولة في التوسع بالاعتماد على الطاقة النظيفة ولضمان سلامة وأمن المواطنين.