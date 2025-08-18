قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يوافق على دراسة مقترح بإنشاء مجلس أمناء للمقابر

محافظ بورسعيد يوافق على دراسة مقترح بإنشاء مجلس أمناء للمقابر
محافظ بورسعيد يوافق على دراسة مقترح بإنشاء مجلس أمناء للمقابر
محمد الغزاوى

شارك اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد رئيس واعضاء جمعية بورسعيد التاريخيةاجتماع هام لبحث عدة موضوعات ومشكلات واقتراحات تخص تراث بورسعيد وهويتها البصرية والمعمارية.
 

جاء الاجتماع بحضور اللواء أيمن جبر رئيس الجمعية وأعضاء مجلسها عبد الرحمن بصلة و محمد خضير و مروة حسن بالإضافة الي صلاح الدمرداش و الدسوقي سرحان ولمياء حلمي 

واكد رئيس جمعية بورسعيد التاريخية موافقة محافظ بورسعيد على مقترح الجمعية على تطوير احدى الشوارع  التاريخية  والتراثية  للمدينة  بحي الشرق وذلك  بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري على غرار ما تم انجازه بمشروع تطوير منطقة القاهرة الخديوية وشارع النبي دانيال بالاسكندرية.

خلال اجتماعه بجمعية بورسعيد التاريخية محافظ بورسعيد يوافق على دراسة مقترح بإنشاء مجلس أمناء للمقابر 

كما أضاف اللواء ايمن جبر موافقة محافظ بورسعيد على مقترح الجمعية بضم خبراء معماريين دوليين في مجال هندسة احياء  المباني التراثية للجنه الحفاظ على الهوية البصرية بالمحافظة 
.وذلك لوضع شروط ومعايير البناء الحديث والعمارة  ببورسعيد على ان تتضمن التصميمات  عناصر الهوية المعمارية والتاريخية للمدينة حتى يتم تناغم الحديث والنسيج التراثي والتاريخي للمدينة.

ووافق المحافظ خلال الاجتماع على  مقترح الجمعية باعادة صيانة مسجد عبد الرحمن لطفي باشا التراثي بشكل محترف يعيد للمبني قيمته التراثية والفنية تحت اشراف خبراء الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

طما وافق محافظ بورسعيد على مقترح الجمعية  بإعادة صياغة وصيانة واجهات المباني المطلة على ساحة مصر وقناة السويس .. لتظهر بشكل لائق امام السفن العابرة والسياحة العالمية.

واضاف اللواء ايمن جبر ان الجمعية حصلت على موافقة محافظ  لدراسة مقترح الجمعية بتشكيل مجلس امناء لادارة المقابر  والاطلاع على الدراسة الادارية والمالية المقدمة  من الجمعية لاعادة الامن  والصيانة والخدمات  لمنطقة المقابر  وروادها.

ووجه مجلس ادارة الجمعية الشكر لمحافظ بورسعيد على تعاونه  واهتمامه وتقدير جهود وطموحات الجمعية من اجل بورسعيد وجاري التنسيق والمتابعة للتنفيذ بإذن الله.

بورسعيد مقابر بورسعيد محافظ بورسعيد جمعية بورسعيد التاريخية

