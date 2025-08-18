قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران: تهجير سكان غزة جريمة حرب تستهدف محو الهوية الفلسطينية
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث
أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم الإثنين
قانون تنظيم المخلفات.. احذر ارتكاب هذا الفعل يغرمك 10 آلاف جنيه
هل الاستماع للقرآن مع ترديده له أجر مضاعف؟.. الإفتاء تحسم الجدل
حادثة أمنية خطيرة في حلب .. انفجار حزام ناسف يرتديه مجهول
مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟
تصعيد ميداني في غزة .. سرايا القدس تستهدف المستوطنات والآليات الإسرائيلية بعمليات متزامنة
هم اللي كسروا علينا.. نص التحقيقات في مطاردة فتيات الواحات
الحبس والضرب الأبرز.. 8 حالات يعد فيها ذوي الإعاقة معرضا للخطر وفقا للقانون
دعاء كشف البصيرة.. 3 صيغ تضيء طريقك وتساعدك على اختياراتك في الحياة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتدخل لإنهاء مشكلة مرضى زراعة الكُلى

محافظ بورسعيد يتدخل لانهاء مشكلة مرضى زراعة الكُلى
محافظ بورسعيد يتدخل لانهاء مشكلة مرضى زراعة الكُلى
محمد الغزاوى

التقى اللواء  محب حبشي محافظ بورسعيد، عددا من مرضى زراعة الكُلى بالمحافظة للاستماع إلى مطالبهم والوقوف على أبرز التحديات التي تواجههم خلال مرحلة العلاج.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد حسن سالم مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتور محمد السباعي مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، والدكتورة نسرين حسن مستشار بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل .

حبشي :يوجه بتذليل كافة التحديات أمام مرضي زراعة الكُلي والاستجابة لمطالبهم

وخلال اللقاء، استمع  المحافظ إلى شكاوى المرضى والتي تمثلت في احتياجاتهم لتوفير دواء Prograf كبديل مناسب عن صرف دواء Adport ، فضلًا عن مطلبهم بإتاحة حرية إجراء التحاليل اللازمة في أي معمل يختارونه خارج هيئة التأمين الصحي على أن تتحمل الهيئة التكلفة بما يخفف الأعباء عنهم.

واستجاب محافظ بورسعيد لمطالب المرضى في إتاحة الحرية لإجراء التحاليل اللازمة في أي معمل يختاره المريض خارج التامين الصحي علي ان تتحمل الهيئة التكلفة ،بجانب توفير خطوط سير لمرضى زرع الكلى خلال رحلتهم العلاجية بمستشفى التضامن بما ييسر عليهم الإجراءات،إلى جانب العمل على دراسة إمكانية صرف دواء Prograf كبديل مناسب عن دواء Adport وفقا للادلة العلمية العالمية المتفق عليها في مثل تلك الحالات وبما يقره المجلس الاستشاري للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وأكد اللواء محب حبشي حرصه على تلبية احتياجات مرضى زراعة الكُلى وتذليل كافة العقبات التي تواجههم ،مؤكدا  على عقد لقاء دوري أسبوعي لمتابعة طلبات المرضى والعمل على سرعة الاستجابة لأي مطالب أو تحديات طبية أو علاجية.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد زراعة الكُلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

حادث مطاردة فتيات الواحات

اعترافات طالب اقتصاد وسياسة بحادث مطاردة فتيات الواحات: البنات هي اللي كسرت عليا

دينا علاء

بعد أيام من الصمت.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة بطلة سموحة دينا علاء

معاشات سبتمبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات سبتمبر 2025 بعد آخر قرار بالزيادة

البلوجر لي لي

الداخلية تعلن سقوط البلوجر لي لي بسبب فيديوهات رقص بملابس خادشة

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس (آخر تحديث)

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

المتهمين

الداخلية تضبط المتهم بـ سحل زوجة شقيقه على السلالم في الشرقية| فيديو

ترشيحاتنا

شيفروليه سبارك موديل 2026

سعر ومواصفات شيفروليه سبارك 2026 الجديدة في السعودية

إم جي ZS موديل 2025

إم جي ZS موديل 2025 بأقل سعر .. سوق المستعمل

دودج دورانجو موديل 2026

شاهد| دودج دورانجو 2026 الجديدة

بالصور

أميرات ديزني.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في لبنان| صور

أصالة
أصالة
أصالة

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مؤلـ.مة في حـ.ادث سيدة الشرقية

شبيه زيزو

مفاجأة غريبة.. زيزو يظهر في تدريبات نادي الزمالك.. إيه الحكاية

علاء الساحر

فيديو الاحتجاز .. قرار عاجل بشأن البلوجر علاء الساحر وطليقته و2 آخرين

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد