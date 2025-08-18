محافظ بورسعيد يتدخل لإنهاء مشكلة مرضى زراعة الكُلى

التقى اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، عددا من مرضى زراعة الكُلى بالمحافظة للاستماع إلى مطالبهم والوقوف على أبرز التحديات التي تواجههم خلال مرحلة العلاج.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد حسن سالم مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتور محمد السباعي مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، والدكتورة نسرين حسن مستشار بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل .

حبشي :يوجه بتذليل كافة التحديات أمام مرضي زراعة الكُلي والاستجابة لمطالبهم

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى شكاوى المرضى والتي تمثلت في احتياجاتهم لتوفير دواء Prograf كبديل مناسب عن صرف دواء Adport ، فضلًا عن مطلبهم بإتاحة حرية إجراء التحاليل اللازمة في أي معمل يختارونه خارج هيئة التأمين الصحي على أن تتحمل الهيئة التكلفة بما يخفف الأعباء عنهم.

واستجاب محافظ بورسعيد لمطالب المرضى في إتاحة الحرية لإجراء التحاليل اللازمة في أي معمل يختاره المريض خارج التامين الصحي علي ان تتحمل الهيئة التكلفة ،بجانب توفير خطوط سير لمرضى زرع الكلى خلال رحلتهم العلاجية بمستشفى التضامن بما ييسر عليهم الإجراءات،إلى جانب العمل على دراسة إمكانية صرف دواء Prograf كبديل مناسب عن دواء Adport وفقا للادلة العلمية العالمية المتفق عليها في مثل تلك الحالات وبما يقره المجلس الاستشاري للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وأكد اللواء محب حبشي حرصه على تلبية احتياجات مرضى زراعة الكُلى وتذليل كافة العقبات التي تواجههم ،مؤكدا على عقد لقاء دوري أسبوعي لمتابعة طلبات المرضى والعمل على سرعة الاستجابة لأي مطالب أو تحديات طبية أو علاجية.