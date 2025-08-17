محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة قرية الفتح للتعليم الأساسي

تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، خلال جولة ميدانية، بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة قرية الفتح للتعليم الأساسي بحي الجنوب، رافقه خلالها النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب،و أحمد زغلف رئيس حي الجنوب، و الدكتورة دينا الحمامي مدير الإدارة الاستراتيجية بالمحافظة، و المهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بالديوان العام وعدد من الجهات التنفيذية



ووجه محافظ بورسعيد خلال الجولة بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير خلال الفترة الزمنية المحددة وبالتنسيق مع الجهات المعنية وهيئة الأبنية التعليمية، والتي تشمل أعمال رفع كفاءة المرافق والفصول الدراسية بالمدرسة، بما يساهم في الارتقاء بالمنشآت التعليمية وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تخدم أبناء قرية الفتح.

وأكد اللواء محب حبشي أن تطوير المدارس والمنشآت التعليمية يأتي استجابة لمطالب أهالي القرية، وعلى رأس أولويات المحافظة باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحسين جودة التعليم،

وشدد محافظ بورسعيد على أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتوفير بيئة تعليمية آمنة ومتطورة تدعم الطالب والمعلم وتواكب خطط الدولة في بناء منظومة تعليمية حديثة تحقق أهداف التنمية المستدامة.