في استجابة لشكاوي أهالي النورس محافظ بورسعيد يتفقد مستوى الخدمات بالمنطقة

تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، قرية النورس بجنوب بورسعيد عقب تلقي شكاوى من بعض الأهالي حول وجود أعطال في عدد من مرافق القرية

جاء ذلك في إطار حرصه الدائم على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين ومتابعة الخدمات الأساسية على أرض الواقع.

حضر اللقاء النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، و أحمد زغلف رئيس حي الجنوب ، و الدكتورة دينا الحمامي مدير الإدارة الاستراتيجية، و المهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بالمحافظة وعدد من الجهات التنفيذية

محافظ بورسعيد يستمع لشكاوي و مطالب سكان النورس على أرض الواقع

وخلال الجولة الميدانية، التقى اللواء محب حبشي عددٱ من أهالي القرية و استمع إلى شكواهم و مطالبهم عن قرب

ووجه محافظ بورسعيد بدراسة كافة المشكلات المعروضة من أهالي القرية بواسطة الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات نحو تحسين مستوى الخدمات وإجراء المعالجة الفنية اللازمة للمرافق محل الشكوى في أسرع وقت ممكن لضمان انتظام وجودة الخدمات المقدمة لأهالي القرية

كما شدد المحافظ على ضرورة الاهتمام بالخدمات الحيوية التي تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر، مؤكدًا استمرار المتابعة والتدخل الفوري للتعامل مع أي أعطال أو شكاوى

و ثمّن اللواء محب حبشي تعاون المواطنين وإبلاغهم عن المشكلات أولًا بأول، مؤكدًا أن الاستجابة السريعة لمثل هذه الشكاوى تأتي في إطار توجه الدولة نحو تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتحقيق الاستقرار المعيشي للمواطنين