أجرى اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، جولة ميدانية موسعة بجنوب بورسعيد ، لمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها.

جاء ذلك تزامنًا مع الخطة الشاملة التي تشهدها محافظة بورسعيد للنهوض بمنظومة الطرق، ضمن جهود تطوير البنية التحتية و الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وبدأت جولة محافظ بورسعيد ، بتفقد طريق قرية الرضوان، حيث وجه اللواء محب حبشي بالبدء في تطوير ورفع كفاءة الطريق الغربي الرابط بين قرية الرضوان وقرية أم خلف بطول 1600 م ، بما يشمل إعادة رصف الطريق و رفع كفاءته بالكامل و إصلاح أعطال الأعمدة الكهربائية بطول الشارع حفاظٱ على سلامة وأمان المواطنين

محافظ بورسعيد يوجه برفع كفاءة وتطوير الطريق الرابط بين قريتي الرضوان و أم خلف

وشدد اللواء محب حبشي على الأجهزة التنفيذية بسرعة تنفيذ الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة.

وأشار محافظ بورسعيد إلى المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، وحرص المحافظة على تيسير حركة المواطنين وتوفير بنية تحتية متكاملة تخدم كافة القطاعات.

مؤكدًا أن تطوير وتهيئة الطرق يمثل أولوية كبرى ضمن خطة الارتقاء بشبكة الطرق بالمحافظة، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية، ويخدم أهالي القرى، ويدعم حركة النقل والتنمية

رافق المحافظ خلال الجولة، النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، و أحمد زغلف رئيس حي الجنوب ، و الدكتورة دينا الحمامي مدير الإدارة الاستراتيجية ، و المهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بالمحافظة وعدد من الجهات التنفيذية