أوكرانيا السبب.. وزير الخارجية الأمريكي يحذر روسيا من فرض عقوبات جديدة
عبر البث المباشر.. الجامع الأزهر يطلق أولى فعاليات البرنامج الصيفي النوعي بالأروقة
إسبانيا تنشر 500 جندي إضافي للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات
رد رسمي من انتر ميلان حول مفاوضات الهلال مع هاكان
استمرار التراجع.. سعر الدولار في مصر الآن
ما هي الباقيات الصالحات؟.. 4 كلمات ثوابها عظيم وأجرها باقٍ
رئيس الوزراء الفلسطيني: الموقف المصري المعارض للتهجير أنقذ القضية
دعم مالي عاجل.. هيئة قناة السويس تزف بشرى للنادي الإسماعيلي
رئيس الوزراء يؤكد رفض تهجير الفلسطينيين واستمرار دعم مصر للقضية
خلال استقبال مدبولي لرئيس وزراء فلسطين .. مصر تؤكد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية ورفض التهجير
تشكيل قمة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
الغندور يوجة رسالة مهمة لـ محمود كهربا
محافظات

محافظ بورسعيد يوجه برفع كفاءة وتطوير الطريق الرابط بين قريتي الرضوان و أم خلف

محمد الغزاوى

أجرى اللواء أركان حرب  محب حبشي محافظ بورسعيد، جولة ميدانية موسعة بجنوب بورسعيد ، لمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها.

جاء ذلك تزامنًا مع الخطة الشاملة التي تشهدها محافظة بورسعيد للنهوض بمنظومة الطرق، ضمن جهود تطوير البنية التحتية و الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وبدأت جولة محافظ بورسعيد ، بتفقد طريق قرية الرضوان، حيث وجه اللواء محب حبشي بالبدء في تطوير ورفع كفاءة الطريق الغربي الرابط بين قرية الرضوان وقرية أم خلف بطول 1600 م ، بما يشمل إعادة رصف الطريق و رفع كفاءته بالكامل و إصلاح أعطال الأعمدة الكهربائية بطول الشارع حفاظٱ على سلامة وأمان المواطنين

وشدد اللواء محب حبشي على الأجهزة التنفيذية بسرعة تنفيذ الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة.

وأشار محافظ بورسعيد إلى المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، وحرص المحافظة على تيسير حركة المواطنين وتوفير بنية تحتية متكاملة تخدم كافة القطاعات.

مؤكدًا أن تطوير وتهيئة الطرق يمثل أولوية كبرى ضمن خطة الارتقاء بشبكة الطرق بالمحافظة، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية، ويخدم أهالي القرى، ويدعم حركة النقل والتنمية

رافق  المحافظ خلال الجولة، النائب  أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، و أحمد زغلف رئيس حي الجنوب ، و الدكتورة دينا الحمامي مدير الإدارة الاستراتيجية ، و المهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بالمحافظة وعدد من الجهات التنفيذية

بورسعيد الرضوان ام خلف محافظ بورسعيد

