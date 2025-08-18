قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية تتابع تطوير المسارات والفراغات العامة بعرب بورسعيد ورشيد

ايمان البكش

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع عدد من القيادات لمتابعة مستجدات تنفيذ مقترحات تطوير ورفع كفاءة المسارات والفراغات العامة فى منطقة العرب بمحافظة بورسعيد ومدينة رشيد بمحافظة البحيرة والذى يتم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل).

 وذلك في إطار جهود الوزارة لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة وتطوير الفراغات العامة وتعزيز البيئة العمرانية الخاصة بالأسواق التجارية والمناطق التراثية بمختلف المحافظات .

وشهد الاجتماع استعراض مقترحات تطوير شارعى الشيخ قنديل ودهليز الملك فى مدينة رشيد لاحتوائهما على العديد من المبانى الآثرية والتراثية التاريخية وذلك بتطوير المسارات والفراغات العامة ورفع الإشغالات بالمنطقة الأثرية ونقل الباعة الجائلين لمنطقة مخططة يراعي فيها الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهم وضمان توفير الخدمة للمواطنين مع الحفاظ على الهوية الأثرية والبصرية لمدينة رشيد بما يضمن الحفاظ على الطابع التاريخي لها ويعزز من فرص الجذب السياحي.

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض مقترحات تطوير عدد من الشوارع التجارية والأسواق فى حيي العرب والمناخ والتى تتضمن تحسين البينة التحتية والمسارات مع الحفاظ على  الهوية البصرية للمنطقة، مما يؤدي إلى تحسين تجربة المقيمين والزوار وصولاً إلى تعزيز النشاط الاقتصادي لدعم التنمية المستدامة للمدينة بما يحقق بيئة حضارية ويسهم في جذب الزائرين وزيادة القوة الشرائية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض ، سعى الوزارة لتطوير عدد من الأسواق والمجتمعات المحلية بالمحافظات وعلى رأسها مشروع تطوير الفراغات العامة الخاصة بسوق العتبة في محافظة القاهرة والذي يتم حالياً ، وكذا بعض المسارات فى محافظتى البحيرة وبورسعيد، بما يساهم فى تحسين جودة حياة المواطنين وتقديم خدمات أفضل وتوفير فرص عمل مستدامة وتعزيز القيمة الثقافية للمدن التراثية التاريخية وبما يساهم فى تأهيل المعالم السياحية المصرية ودمجها في منظومة تنمية حضرية شاملة.

