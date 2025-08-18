قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

استيكرات تحذيرية على عقار 68 لمنع إلقاء القمامة بمساكن فيروز بورفؤاد

تحرير محاضر الاضرار بالبيئة حال تكرار المخالفات ووضع المخلفات في غير الاماكن المخصصة لها
محمد الغزاوى

تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد ،اليوم ، أعمال إدارة شئون البيئة من خلال تنفيذ حملة توعوية ووضع استيكرات تحذيرية بمحيط عقار رقم 68 بمساكن الفيروز وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة النظافة وتجميل الطرق الرئيسية والفرعية ومحيط العقارات السكنية والميادين وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي لقطاعات المدينة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.

وأوضح الدكتور إسلام بهنساوي، أن أجهزة المدينة التنفيذية قامت بوضع استيكرات تحذيرية للوحدات السكنية بعقار 68 بمساكن الفيروز عقب قيام أجهزة الرصد الميداني بملاحظة تواجد مخلفات بلدية جديدة داخل المحال غير المستغلة عقب انتهاء المرحلة الاولى من رفع كفائتها، موجهاً بإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حال تكرار المخالفة مرة أخرى.

بهنساوي : تحرير محاضر الاضرار بالبيئة حال تكرار المخالفات ووضع المخلفات في غير الاماكن المخصصة لها

و في سياق متصل، شدد رئيس مدينة بورفؤاد على ضرورة تكثيف حملات النظافة، ورفع المخلفات، والقضاء على تجمعات القمامة العشوائية، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإعادة الوجه الحضاري للمدينة، مضيفاً أن خطة المدينة تشمل تطوير وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية بشكل مستمر لتحقيق رضا المواطنين وتحسين جودة الحياة بالمدينة.

وأكد الدكتور إسلام بهنساوي، التزام المدينة القوي بتحسين البيئة العامة في أنحاء المدينة وأن ملف النظافة سيظل على رأس أولويات العمل خلال الفترة القادمة، مطالبا جميع المواطنين بالتعاون مع المدينة للحفاظ على نظافة شوارعهم وبيئتهم.

