حبشي يهنئ ابن بورسعيد عبد الرحمن أشرف

قدم اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، خالص التهنئة للاعب بن بورسعيد عبد الرحمن أشرف رشاد، نجم نادي بورسعيد الرياضي و المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب، وذلك بمناسبة تتويجه بجائزة أفضل جناح أيمن في بطولة العالم لكرة اليد للشباب

محافظ بورسعيد يهنئ اللاعب بن بورسعيد " عبد الرحمن أشرف "

وأكد محافظ بورسعيد أن هذا الإنجاز يعكس ما يتمتع به أبناء بورسعيد من مواهب رياضية واعدة قادرة على رفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل الدولية.

كما أعرب محافظ بورسعيد عن فخره واعتزازه بالإنجاز الذي حققه اللاعب، متمنيًا له مزيدًا من النجاحات في مسيرته الرياضية

و أكد محافظ بورسعيد على أنه سيتم تكريم اللاعب خلال احتفالية كبرى ضمن تكريم أبناءنا المتفوقين والمتميزين بمحافظة بورسعيد في المجالات العلمية والرياضية، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة للشباب الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية و تنمية مواهبهم