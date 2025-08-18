بورسعيد | الغرباوي و مستشار التربية الرياضية يتباحثان قضايا المادة

استقبل طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم، الدكتورة منى يحيى مستشار مادة التربية الرياضية والعسكرية لبحث عدد من القضايا التى تخص مادة التربية الرياضية بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك بحضور إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية و فوزية حجي مدير عام الشئون المالية والإدارية

وناقش مدير المديرية ومستشار مادة التربية الرياضية والحضور بعض الأمور التى تخص مادة التربية الرياضية بالمحافظة وسبل دعمها والارتقاء بها.

وشدد مدير مديرية التعليم فى بورسعيد على استمرار دعم التربية الرياضية باعتبارها احد المواد الهامة التى تقوم على بناء الطالب ذهنيا وبدنيا

واضاف طاهر الغرباوى أن معلم التربية الرياضية هو احد الركائز الهامة داخل المؤسسات التعليمية لجذب الطلاب و ربطهم بالمدرسة و ترغيبهم فى الانتظام بالحضور

ولفت الغرباوى انه قيادات توجيه التربية الرياضية وفق تعليمات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية و التعليم بالتفكير خارج الصندوق وخلق أجواء تنافسية لتحفيز الطلاب على الانتظام يوميا بالدراسة من خلال أنشطة تقدم فى طابور الصباح و الفسحة .

واثني وكيل تعليم بورسعيد على أداء موجهي التربية الرياضية بالمحافظة و ارتباطهم الدائم بمعلميهم وحثهم على الاجادة و الإبداع