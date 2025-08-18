بورسعيد | الغرباوي و مستشار التربية الرياضية يتباحثان قضايا المادة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة تعقد اجتماعًا لبحث مستجدات منظومة زراعة الأعضاء
"العمل" و"التضامن" و"الطفولة والأمومة" يجتمعون لوضع استراتيجية لمكافحة عمل الأطفال
زيلينسكي: بوتين يتعمد إضعاف الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق السلام
فاجعة بونر: أكثر من 270 قتيلًا ومئات المفقودين في فيضانات شمال غرب باكستان
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني 2025 في الجيزة
فدوي عابد: طارق العريان سر حماسي لـ "السلم والثعبان 2“.. وتفرغت للتمثيل منذ سنوات l حوار
من أمام معبر رفح.. وزيرة التضامن: دعم مصر لغزة ليس استجابة لأزمة بل جزء أصيل من سياستها
بديل بطاقة التموين بمزايا أوسع وإجراءات ميسرة| واقتصادي: صورة لتحقيق العدالة الاجتماعية
ظهرت الآن.. نتيجة اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر هذا الرابط
وزير الخارجية: برامج تدريبية لعناصر فلسطينية لتأهيلها على تولي مهمة الأمن فى القطاع
رئيس وزراء فلسطين يوجه رسالة هامة للجميع بعد شائعات الإخوان
وزير الخارجية: أوهام إسرائيل الكبرى عبث.. ونتمسك بالسلام العادل والشامل
محافظات

محمد الغزاوى

استقبل طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم، الدكتورة منى يحيى مستشار مادة التربية الرياضية والعسكرية لبحث عدد من القضايا التى تخص مادة التربية الرياضية بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك بحضور  إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية و فوزية حجي مدير عام الشئون المالية والإدارية 

وناقش مدير المديرية ومستشار مادة التربية الرياضية والحضور بعض الأمور التى تخص مادة التربية الرياضية بالمحافظة وسبل دعمها والارتقاء بها.

بورسعيد | الغرباوي و مستشار مادة التربية الرياضية يتباحثان قضايا المادة

وشدد مدير مديرية التعليم فى بورسعيد على استمرار دعم التربية الرياضية باعتبارها احد المواد الهامة التى تقوم على بناء  الطالب ذهنيا وبدنيا 

واضاف طاهر الغرباوى أن معلم التربية الرياضية هو احد الركائز الهامة داخل المؤسسات التعليمية لجذب الطلاب و ربطهم بالمدرسة و ترغيبهم فى الانتظام بالحضور 

ولفت الغرباوى انه قيادات توجيه التربية الرياضية وفق تعليمات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية و التعليم بالتفكير خارج الصندوق وخلق أجواء تنافسية لتحفيز الطلاب على الانتظام يوميا بالدراسة من خلال أنشطة تقدم فى طابور الصباح و الفسحة .

واثني وكيل تعليم بورسعيد على أداء موجهي التربية الرياضية بالمحافظة و ارتباطهم الدائم بمعلميهم وحثهم على الاجادة و الإبداع 

بورسعيد محافظة بورسعيد تعليم بورسعيد التربية الرياضية

