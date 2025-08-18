قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بورسعيد.. تشكيل المجلس الإقليمي لدعم منظومة الصحة وتسهيل علاج مرضي الأورام

محمد الغزاوى

ترأس اللواء أركان حرب  محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين جلسة أعمال المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة .

 جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام، واللواء اسلام الصياد مساعد مدير أمن بورسعيد، والعميد أ ح مظهر الهيبان المستشار العسكري للمحافظة، و أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي الأحزاب والمجتمع المدني ووسائل الإعلام بمحافظة بورسعيد.

وفي مستهل الجلسة، تم التصديق على قرارات الجلسة السابقة المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2025، كما تم  مناقشة عدداً من الموضوعات والملفات الهامة والتصديق علي

اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة بورسعيد،كما تم الموافقة على طلب شركة الفتح لمقاولات الأعمال المتكاملة التي تتولي تنفيذ عدد من المشروعات الهامه داخل محافظة بورسعيد بتخصيص مساحة 2000م² بنظام الإشغال المؤقت لتخزين معدات الشركة. كما تم  الموافقة ودراسة إنشاء سوق حضاري بمدينة بورفؤاد بمنطقة العبور بمسطح 30×16م²، بهدف القضاء على العشوائيات والباعة الجائلين والحفاظ على المظهر الحضاري.

التصديق على تشكيل المجلس الإقليمي الصحي بمحافظة بورسعيد، والذي يهدف إلى دعم المنظومة الصحية، وزيادة أسرة الرعاية المركزة، وتسهيل الإجراءات الطبية، وتوفير خدمات علاجية متقدمة لمرضى الأورام، مع تخصيص مساحة بجوار مستشفى النصر لإقامة مبنى متخصص لعلاج الأورام، وسرعة تشغيل مستشفى الجامعة لدعم منظومة الصحة.

الموافقة علي إنشاء حضانة ملحقة بمدرسة بورسعيد المتكاملة للغات.والموافقة علي مذكرة مديرية التضامن الاجتماعي الخاصة بتعديل تخصيص قطعة الأرض المقام عليها بيت القاصرات لصالح جمعية كابسي للتنمية والخدمات الاجتماعية، لإقامة مبنى جديد بنفس الغرض خلال عامين وعلى نفقة الجمعية.

عرض الإدارة العامة للشئون القانونية للشكاوى والاستغاثات المقدمة ضد الجمعية الإسلامية للرعاية الاجتماعية ودفن الموتى ببورسعيد ووجه  المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية.

محافظ بورسعيد يصدق علي إنشاء سوق حضاري بمدينة بورفؤاد للقضاء على الأسواق العشوائية

وفي ختام الجلسة تم استعراض العرض التقديمي للإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي حول أحدث التطورات في مجال الرقمنة، حيث وجه المحافظ بضرورة توعية المواطنين بهذه الخدمات عبر الصفحة الرسمية للمحافظة بلغة مبسطة يسهل على المواطن البسيط استيعابها، خاصة في مجالات التموين والأحوال المدنية والتوثيق.

كما شهدت الجلسة إشادة واسعة من  النواب بجهود محافظ بورسعيد في مختلف القطاعات، حيث أعرب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن شكره الخاص للسيد المحافظ لدعمه الكبير في تشكيل المجلس الإقليمي الصحي، مؤكداً أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز التنسيق بين المؤسسات الصحية بالمحافظة ومعالجة التحديات التي يواجهها القطاع الصحي.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد

