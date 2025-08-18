بورسعيد .. إدارة الزهور التعليمية تستعد لاستقبال العام الدراسى الجديد

تفقد طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد عددا من مدارس إدارة الزهور التعليمية للوقوف على مدى جاهزية مدارس الإدارة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك بحضور الحسينى راغب مدير عام التعليم العام و إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية و محمد بدوى مدير عام إدارة الزهور التعليمية.

وكيل تعليم بورسعيد يتابع استعدادات إدارة الزهور التعليمية لاستقبال العام الدراسى الجديد

بدأ الغرباوي جولته بتفقد مدرسة العاشر من رمضان الإعدادية للبنين بحضور الأستاذ محمد مختار مدير المدرسة التى يبلغ عدد طلابها ٧٨٨ طالب بالمراحل الثلاث مشيدا بجهود إدارة المدرسة فى الحفاظ على الأبنية التعليمية وموجها بضرورة إشراك أكبر عدد من المعلمين والطلاب فى تجميل وتزيين المدرسة لاستقبال العام الجديد كما وجه سيادته بإنهاء كافة إجراءات التحويلات وقوائم الفصول الدراسية قبل نهاية الشهر الحالي.

تفقد الغرباوي مدرسة السيدة زينب الإعدادية للبنات بحضور ميادة جلال مدير المدرسة التى تضم ١١ فصلا دراسيا بإجمالي عدد ٤٨٧ طالبة موجها مدير المدرسة بضرورة الإعلان عن تفعيل مجموعات الدعم والتقوية بدء من بداية الدراسة وسد العجز للمعلمين بالتنسيق مع إدارة التوجيه الفني.