بمشاركة 2000 لاعب ولاعبة.. تفاصيل انطلاق بطولة بورسعيد الصيفية للزعانف

شهدت بطولة بورسعيد الصيفية للسباحة بالزعانف 2025،نجاح كبير والتي نظّمتها منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ برئاسة إسلام حمص، في المدينة الرياضية ببورسعيد، وسط مشاركة واسعة من الأندية ومراكز الشباب من مختلف المحافظات.

وتقام البطولة في الفترة من 18 إلى 23 أغسطس، مشاركة أكثر من 2000 لاعب ولاعبة، موزعين على ثلاث فعاليات رئيسية.



فقد انطلق مهرجان البراعم يوم 18 أغسطس، بمشاركة 250 سباحًا وسباحة من أعمار 7 و8 و9 سنوات، يمثلون 15 ناديًا ومركز شباب، من بينها: أجيال، المصري، غزل بورسعيد، الفنار، المنطقة الاقتصادية، جامعة المنصورة، وبورفؤاد.

أما فعاليات الناشئين والكبار، والتي شملت الفئات من 11 إلى 19 عامًا إضافة إلى فئة العمومي، فقد أُقيمت على مدار أيام البطولة، بمشاركة نحو 1700 لاعب ولاعبة من 36 ناديًا ومركز شباب، من أبرزها: المصري، بورسعيد، صيد بورسعيد، بورتو، شطا، صيد المنصورة، الصيد سبورتنج، إستاد المنصورة، مركز شباب الإستاد، والهضبة.

وتستضيف البطولة يوم السبت 23 أغسطس منافسات فئة الأساتذة من سن 30 وحتى 90 عامًا، بمشاركة حوالي 50 سباحًا وسباحة من مختلف الأعمار السنية.

وقد شهدت البطولة هذا العام نجاحًا كبيرًا وإقبالًا جماهيريًا واسعًا، وسط اهتمام متزايد بالرياضات المائية في بورسعيد، مما عزز من مكانة البطولة كأحد أبرز الفعاليات الصيفية لاكتشاف المواهب الجديدة في السباحة بالزعانف.