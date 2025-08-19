بورسعيد.. استعدادات إدارة شمال لاستقبال العام الدراسي الجديد

تابع طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم جاهزية مدارس إدارة شمال التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥_٢٠٢٦.

جاء ذلك بحضور إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية و أميرة عبد اللطيف مدير عام إدارة شمال التعليمية و رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية.

بدأ مدير المديرية جولته بتفقد مدرسة أحمد عرابى الابتدائية المعتمدة التى تضم ١٤ فصلا دراسيا بإجمالي عدد ٥٧٠ طالب وطالبة بحضور الأستاذة منى ماضى مدير المدرسة، مشيدا بانظباط المعلمين والعاملين وعلى تفعيل الخطة العلاجية لطلاب الصفوف الأولى لتنمية مهارات القراءة والكتابة خلال فترة الاجازة الصيفية.

يشيد باستعدادات إدارة شمال لاستقبال العام الدراسي الجديد

كما تفقد وكيل تعليم بورسعيد مدرسة مكة المكرمة الرسمية لغات بعد الانتهاء من أعمال الصيانة ورفع كفاءتها لتستقبل الطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وفى ختام جولته التفقدية تابع طاهر الغرباوي استعدادات مدرسة سعد زغلول الإعدادية للبنين بحضور الأستاذة جيهان على مدير المدرسة التى تضم ٧١٩ طالب بالمراحل الثلاث موزعين على ١٧ فصلا دراسيا، موجها بالاهتمام بنظافة المعامل ودورات المياة والفصول والتنبيه على رواد الفصول بتعليق قوائم الفصول والوسائل التعليمية والانتهاء من إجراءات التحويلات فى أقرب وقت ممكن.