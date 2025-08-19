إضاءة طريق غرب بورسعيد بنظام All in one بأحدث أنظمة الطاقة الشمسية

أنهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد أعمال صيانة وتشغيل وتركيب منظومة إنارة حديثة تعمل بالطاقة الشمسية بطريق غرب بورسعيد، لتطوير منظومة الإنارة العامة وخدمة أهالي المحافظة.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، بمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارية ورفع كفاءة المرافق ومنظومة الإنارة العامة.

الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة أعمدة الإنارة وتركيب وتشغيل منظومة إنارة حديثة تعمل بالطاقة الشمسية

وشملت الأعمال الانتهاء من صيانة الأعمدة وتركيب وتشغيل ٢٨٧ كشافًا حديث يعمل بالطاقة الشمسية بنظام All in one بدءًا من قرية الفيروز وحتى منفذ الجميل الجديد في كلا الاتجاهين، وتم التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد، وبما يواكب توجه الدولة نحو تطبيق حلول مستدامة في البنية التحتية وتحسين كفاءة الإضاءة العامة، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير منظومة الإنارة العامة وتحقيق الاستدامة.

وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود محافظة بورسعيد لتحسين مستوى الرؤية الليلية والحد من الحوادث على الطريق وتيسير حركة السير، فضلا عن دعم التوجه العام نحو ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام مصادر نظيفة ومتجددة وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.