محافظات

بورسعيد.. فتح باب التقديم للراغبين فى التقدم للعمل بمهنة دفن الموتى

حبشي :يصدر توجيهات عاجلة لمنع احتكار تلك الخدمات
حبشي :يصدر توجيهات عاجلة لمنع احتكار تلك الخدمات
محمد الغزاوى

وجه اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، بعرض موضوع شكاوى الجمعية الإسلامية لدفن الموتى على المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشته واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وتنظيمية عاجلة.

استجابةً لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شكاوى عدد من المواطنين ضد الجمعية الإسلامية للرعاية الاجتماعية ودفن الموتى بمحافظة بورسعيد، والمتعلقة بانفرادها بخدمة دفن الموتى وفرض رسوم إجبارية على الأهالي، على النحو الوارد بتلك الشكاوى 

وأكد محافظ بورسعيد  أنه تم تكليف الشئون القانونية بالمحافظة بفحص الشكاوى المقدمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن المخالفات محل الشكوى 

وبناءً على ما تم عرضه بجلسة الجهاز التنفيذى أصدر محافظ بورسعيد توجيهاته 

• فتح باب التقديم للراغبين فى التقدم بالعمل بمهنتى "الحانوتي" و"التربي" من المتقدمين الجدد بالتنسيق مع اللجنة المختصة بالتقييم وتقرير الصلاحية وفقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 418 لسنة 1970 تمهيداً لإستكمال الإجراءات القانونية لحين الحصول على ترخيص مزاولة المهنة  ، بما يضمن العمل تحت مظلة القانون وإتاحة الفرصة للجميع ومنع أي صورة من صور الاحتكار.

• تخصيص شركة نظافة وأفراد أمن لتأمين المقابر والحفاظ على محتوياتها.

• تنفيذ حملات توعية مجتمعية لتصحيح بعض السلوكيات السلبية المرتبطة بإدارة شؤون المقابر والتصدي لظاهرة سرقة محتوياتها.

حبشي :يصدر توجيهات عاجلة لمنع احتكار تلك الخدمات 

كما شدد محافظ بورسعيد على أن الدولة حريصة على ضمان تقديم هذه الخدمة الإنسانية للمواطنين بشكل عادل ومنظم،وفقاً لأحكام القانون  بعيدًا عن أي استغلال أو أعباء إضافية، مؤكداً أنه لن يسمح بفرض أية رسوم أو تكاليف غير قانونية على الأهالي في مثل هذه الظروف الإنسانية.

بورسعيد محافظ بورسعيد الجمعية الإسلامية لدفن الموتى محافظة بورسعيد

