وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد يشهدان جلسة برلمانية لأعضاء برلمان الشباب والطلائع بمركز شباب الزهور

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات الجلسة البرلمانية النموذجية التي نظمها أعضاء برلمان الشباب والطلائع بمركز شباب الزهور بمحافظة بورسعيد، بحضور اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعدد من السادة النواب والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

أدار الجلسة الطالبة آلاء حسين عضو نواب طلائع بورسعيد وأمين سر برلمان طلائع مصر، وتناولت الجلسة عدة محاور مهمة أبرزها دور الشباب في التنمية المجتمعية، آليات المشاركة السياسية الفعالة، قضايا البيئة والتحول الرقمي، وتمكين الفتيات في مواقع القيادة، وخرج المشاركون بتوصيات واقعية تعكس وعيهم وإدراكهم لتحديات المرحلة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع الشباب في صدارة أولوياتها باعتبارهم الثروة الحقيقية ومحرك التنمية المستدامة، مشيدًا بمستوى الوعي السياسي والحوار البنّاء الذي أظهره المشاركون.

فيما أعرب اللواء محب حبشي عن سعادته بجهود وزارة الشباب والرياضة في دعم برامج التمكين السياسي والتثقيف البرلماني، مؤكدًا على الدور المتنامي لشباب بورسعيد في خدمة المجتمع.

واختتمت الفعالية بالتقاط الصور التذكارية وسط أجواء من الفخر والاعتزاز، تأكيدًا على نجاح التجربة البرلمانية للشباب والطلائع كنموذج حي للمواطنة الإيجابية والمشاركة الواعية.