قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجـ.ـازر إسرائيلية في غزة وخطة لاجتياح المدينة وسط نداء عاجل لوقف الانقسام
ألمانيا تدعو حكومة الاحتلال إلي ضرورة وقف عمليات الاستيطان فوراً
القوات المسلحة تنظم زيارة للإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات إلى الوحدات الخاصة البحرية
استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات
خلص عليها وحاول إنهاء حياته.. مفاجآت في قضية دينا علاء بطلة سموحة
هجوم مباغت للمقاومة الفلسطينية بجنوب غزة ومحاولة لأسر جنود إسرائيليين
التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها
حماة الوطن: التعنت الإسرائيلي يعرقل جهود التهدئة والمقترح المصري–القطري نافذة أمل جديدة للفلسطينيين
التنظيم والإدارة: 200 متقدم من قوائم الانتظار يلتحقون بمسابقة 22 ألف معلم مساعد رياضيات
نتيجة الإعدادية الأزهرية عبر الإنترنت.. رابط الحصول عليها
النقل تعلن موعد حصول طلاب المدارس والجامعات على اشتراكات الأتوبيس الترددي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير تعليم بورسعيد يتفقد مجمع مدرسة الزهراء ويوجه بانهاء الاستعدادات للعام الدراسي

جولة وكيل تعليم بورسعيد
جولة وكيل تعليم بورسعيد
محمد الغزاوى

تفقد طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم مجمع مدرسة الزهراء الرسمية للغات التابعة لإدارة شمال التعليمية لمتابعة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد.

الغرباوي يوجه بانهاء الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد

جاء ذلك بحضور  رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية ووليد الشربيني مدير مجمع الزهراء.

ووجه مدير المديرية بضرورة الإنتهاء من كافة التجهيزات داخل الفصول الدراسية للمجمع الذى يضم ٨١٠ طلاب وطالبات بالمرحلة الابتدائية و ٤٠٤ طلاب وطالبات بالمرحلة الإعدادية و٣٦٠ طالبا وطالبة بالمرحلة الثانوية موزعين على ٣٦ فصلا دراسيا.

وتفقد وكيل تعليم بورسعيد معامل العلوم والحاسب الآلى وحجرات الأنشطة التربوية ومكتب شئون الطلاب موجها بسرعة الإنتهاء من اعداد قوائم الفصول والجداول المعامل وتكليف رواد الفصول.

بورسعيد التربية والتعليم تعليم بورسعيد محافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. ومفاجأة فى ثمن البيض

نتيجة تقليل الاغتراب 2025

رابط مباشر للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب .. اطلع عليه

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

ترشيحاتنا

فيلم روكي الغلابة

ماجدة خيرالله: فيلم روكي الغلابة صدمني و"أحمد وأحمد" لا يضيف لـ السقا

أسماء جلال

أسماء جلال تنشر صوراً من رحلتها في إسطنبول.. شاهد

كتالوج

Wednesday يتصدر وكتالوج يلاحقه.. تعرف على الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر الآن

بالصور

القوات المسلحة تنظم زيارة للإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات إلى الوحدات الخاصة البحرية

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية و الجامعات لإحدى الوحدات الخاصة البحرية
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية و الجامعات لإحدى الوحدات الخاصة البحرية
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية و الجامعات لإحدى الوحدات الخاصة البحرية

مصادرة سيارة بلوجر شهير بقيمة 243 مليون دولار..ما السر؟

استون مارتن
استون مارتن
استون مارتن

طريقة تحضير البسبوسة الرائعة في المنزل خطوة بخطوة

طريقة تحضير البسبوسة الرائعة في المنزل خطوة بخطوة
طريقة تحضير البسبوسة الرائعة في المنزل خطوة بخطوة
طريقة تحضير البسبوسة الرائعة في المنزل خطوة بخطوة

رخيصة الثمن وفوائدها مذهلة.. نبتة تخفّض ضغط الدم وتقي من السرطان

نبتة رخيصة الثمن بفوائد مذهلة.. تخفّض ضغط الدم وتقي من السرطان
نبتة رخيصة الثمن بفوائد مذهلة.. تخفّض ضغط الدم وتقي من السرطان
نبتة رخيصة الثمن بفوائد مذهلة.. تخفّض ضغط الدم وتقي من السرطان

فيديو

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد