مدير تعليم بورسعيد يتفقد مجمع مدرسة الزهراء ويوجه بانهاء الاستعدادات للعام الدراسي

تفقد طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم مجمع مدرسة الزهراء الرسمية للغات التابعة لإدارة شمال التعليمية لمتابعة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد.

الغرباوي يوجه بانهاء الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد

جاء ذلك بحضور رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية ووليد الشربيني مدير مجمع الزهراء.

ووجه مدير المديرية بضرورة الإنتهاء من كافة التجهيزات داخل الفصول الدراسية للمجمع الذى يضم ٨١٠ طلاب وطالبات بالمرحلة الابتدائية و ٤٠٤ طلاب وطالبات بالمرحلة الإعدادية و٣٦٠ طالبا وطالبة بالمرحلة الثانوية موزعين على ٣٦ فصلا دراسيا.

وتفقد وكيل تعليم بورسعيد معامل العلوم والحاسب الآلى وحجرات الأنشطة التربوية ومكتب شئون الطلاب موجها بسرعة الإنتهاء من اعداد قوائم الفصول والجداول المعامل وتكليف رواد الفصول.