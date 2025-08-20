قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليوم.. اختبار صعب لطلاب العلمي والأدبي بامتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية
تفاصيل استخراج البطاقة الشخصية 2025 خلال نصف ساعة | اعرف بكام
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20-8-2025 والقنوات الناقلة
رابط مباشر للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب .. اطلع عليه
لا ترميها بعد الآن.. فوائد البطاطا الحلوة وقشورها لصحة الجسم
سعر الذهب اليوم 20-8-2025
محمد صلاح يكتب التاريخ.. أفضل لاعب في إنجلترا للمرة الثالثة و5 جوائز فردية بموسم واحد
طريقة فعّالة وآمنة لإزالة شمع الأذن .. ابتعد عن الطرق التقليدية
تأثيرات خفية | السهر بوابة نحو السكتة الدماغية .. لهذا السبب
هل تتحمّل الدولة نفقات إجراء عمليات زرع الأعضاء لمن يعجزون عن السداد؟.. القانون يُجيب
إيلون ماسك يتراجع عن تأسيس حزب ثالث في أمريكا .. لهذا السبب
محافظات

بعد يومين راحة سلبية.. «المصري» يستأنف تدريباته الجمعة استعدادًا للحرس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الغزاوى

قرّر التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، منح لاعبيه راحة سلبية ليومين على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غد الجمعة.

ويستأنف المصري تدريباته  استعدادًا لمباراته أمام نظيره حرس الحدود  بالجولة الرابعة من الدوري والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من أغسطس الجاري على ستاد السويس الجديد.

يومان راحة سلبية للاعبي المصري والفريق يستأنف تدريباته الجمعة استعدادًا لملاقاة حرس الحدود


كان المصري قد تعادل مساء الثلاثاء  مع نظيره فريق بيراميدز بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ستاد السويس الجديد ليرتفع رصيد أبناء بورسعيد إلى النقطة السابعة ليواصلوا تصدرهم لجدول المسابقة.

وشهدت مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق بيراميدز والتي أقيمت مساء الثلاثاء على ستاد السويس الجديد وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حضور مجلس إدارة النادي ممثلا في النائب الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي و محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الفريق،  وكذلك  أبو العزايم محمد عضو مجلس الإدارة،  حيث حرصوا عقب المباراة  على النزول لغرفة ملابس الفريق للشد من ازر اللاعبين والجهاز الفني مشيدين بالروح القتالية للاعبين التي مكنتهم من العودة في النتيجة لمرتين بعد التأخر مطالبين اللاعبين بالاستمرار في بذل الجهد والعرق ومواصلة النتائج الإيجابية التي مكنتهم حتى الآن من تصدر جدول الترتيب.

المصري بيراميدز حرس الحدود النادى المصري

