بعد يومين راحة سلبية.. «المصري» يستأنف تدريباته الجمعة استعدادًا للحرس

قرّر التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، منح لاعبيه راحة سلبية ليومين على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غد الجمعة.

ويستأنف المصري تدريباته استعدادًا لمباراته أمام نظيره حرس الحدود بالجولة الرابعة من الدوري والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من أغسطس الجاري على ستاد السويس الجديد.

كان المصري قد تعادل مساء الثلاثاء مع نظيره فريق بيراميدز بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ستاد السويس الجديد ليرتفع رصيد أبناء بورسعيد إلى النقطة السابعة ليواصلوا تصدرهم لجدول المسابقة.

وشهدت مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق بيراميدز والتي أقيمت مساء الثلاثاء على ستاد السويس الجديد وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حضور مجلس إدارة النادي ممثلا في النائب الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي و محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الفريق، وكذلك أبو العزايم محمد عضو مجلس الإدارة، حيث حرصوا عقب المباراة على النزول لغرفة ملابس الفريق للشد من ازر اللاعبين والجهاز الفني مشيدين بالروح القتالية للاعبين التي مكنتهم من العودة في النتيجة لمرتين بعد التأخر مطالبين اللاعبين بالاستمرار في بذل الجهد والعرق ومواصلة النتائج الإيجابية التي مكنتهم حتى الآن من تصدر جدول الترتيب.