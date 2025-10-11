رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات

في مستهل جولته بمحافظة القليوبية اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى "دارة" بمنطقة البحوث الزراعية "د" بالمحافظة، حيث كان في استقباله اللواء عمرو مصطفى منصور، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، واللواء وائل صلاح، مساعد مدير إدارة المهندسين العسكريين لقطاع الإسكان.

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الجولة إلى الدور المهم لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى "دارة"، الذي يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث يستهدف هذا المشروع إنشاء 500 ألف وحدة سكنية تلبي وتناسب متطلبات مختلف شرائح المواطنين المصريين، هذا فضلا عن دوره في معالجة مشكلات العمران، وإتاحة سكن ملائم لمختلف المواطنين، تتوافر به العديد من الخدمات من خلال بنية تحتية متكاملة، هذا إلى جانب العديد من المناطق التجارية والترفيهية.

وتعرف رئيس الوزراء، خلال جولته، على الموقف التنفيذي لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى بمحافظة القليوبية، الذي يتم تنفيذه في 5 مواقع على مستوى المحافظة، تضم 281 عمارة، بها ما يقترب من 16 ألف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي والمتوسط والاستثماري، مقسمة بين مواقع تخضع لولاية صندوق التنمية الحضرية، ومواقع أخري ولاية الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وفي ذات السياق، أشار اللواء عمرو مصطفى منصور، إلى أن المواقع ولاية الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تتضمن موقع البحوث الزراعية "هـ" الذى يضم 76 عمارة للإسكان الاجتماعي، وموقع البحوث الزراعية "ب" الذي يضم 84 عمارة للإسكان المتوسط والاستثماري، وموقع البحوث الزراعية "د" الذي يضم 68 عمارة للإسكان المتوسط والاستثماري، هذا إلى جانب العديد من المباني والمنشآت الخدمية بتلك المواقع، لافتا إلى نسب ومعدلات التنفيذ التى سجلت تقدماً كبيراً، مضيفا أنه من المقرر الانتهاء من مختلف الأعمال بتلك المواقع بنهاية العام الجاري.

من جانبه، أشار المهندس خالد صديق، إلى أن المواقع ولاية صندوق التنمية الحضرية التى تأتي في إطار مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، تتضمن موقع "أرض الأوقاف" بشبرا الخيمة، الذي يضم 25 عمارة للإسكان الاجتماعي ، وموقع "اسكو " بشبرا الذي يضم 36 عمارة للإسكان الاستثماري، منوها إلى ما تتضمنه تلك المواقع من مبان ومنشآت خدمية متنوعة، من شأنها أن تسهم في تلبية مختلف احتياجات ومتطلبات قاطني هذه الوحدات السكنية.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الوزراء نموذجاً للوحدات السكنية بمنطقة البحوث الزراعية "د"، المنفذة من خلال إدارة المهندسين العسكريين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واستمع إلى شرح من مقدم/ شريف محيى الدين، المدير التنفيذي للمشروع، حول مكونات المشروع، حيث أشار إلى أن المشروع بمنطقة البحوث الزراعية "د" مقام على مساحة 47 فدانا، يتضمن 68 عمارة، منها 30 عمارة نموذج الإسكان الاستثماري (أرضي + 9 متكرر)، و38 عمارة للإسكان المتوسط (أرضي + 10 أدوار) بإجمالي 2812 وحدة سكنية بمساحات مختلفة، موضحا أنه يتواجد أيضاً بالمشروع عدد من المنشآت والمباني الخدمية، بها مخبز، و2 حضانة، و32 محلا تجاريا، و2 ملعب خماسي، ومسجد، و2 موزع كهرباء، وذلك لخدمة ما يقرب من 15 ألف نسمة، مضيفاً أن نسب تنفيذ مختلف مكونات المشروع حققت معدلات مرتفعة، ومن المقرر الانتهاء من مختلف الأعمال بنهاية العام الجاري.



وفى ختام الجولة، أشاد رئيس الوزراء بمواقع العمارات السكنية بمنطقة البحوث الزراعية "د"، وحجم ما تم بها من أعمال بناء وتشطيبات على أعلى مستوى، مؤكدا ضرورة التوسع فى اتاحة المزيد من المسطحات الخضراء، وكذا ما يتعلق بتنسيق الموقع، هذا إلى جانب العمل على توفير المزيد من الأماكن المخصصة للسيارات.