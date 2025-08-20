ترشيد الطاقة برؤية 2030 .. إنارة شوارع بورسعيد بالطاقة الشمسية | صور

تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، أعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بطريق غرب بورسعيد، لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال تركيب وتشغيل منظومة إنارة حديثة تعمل بالطاقة الشمسية بنظام "All in one".

ويأتي ذلك في إطار متابعته الميدانية لسير العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير منظومة الإنارة العامة بما يسهم في تحسين مستوى الرؤية الليلية والحد من الحوادث على الطرق وتيسير حركة السير، فضلًا عن دعم توجه الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة والاعتماد على مصادر نظيفة ومتجددة، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

حبشي تشغيل ٢٨٧ كشافًا بالطاقة الشمسية بطريق غرب ضمن خطة المحافظة لتحقيق الاستدامة

وخلال الجولة استمع اللواء محب حبشي إلى شرح تفصيلي حول الأعمال التي تمت على أرض الواقع، والتي شملت الانتهاء من صيانة الأعمدة وتركيب وتشغيل 287 كشافًا حديثًا يعمل بالطاقة الشمسية، بدءًا من قرية الفيروز وحتى منفذ الجميل الجديد في الاتجاهين، وذلك وفق الجدول الزمني المحدد وبما يواكب توجه الدولة نحو تطبيق حلول مستدامة في البنية التحتية وتحسين كفاءة الإضاءة العامة.

وفي ختام الجولة، أشاد محافظ بورسعيد بجهود الأجهزة التنفيذية في تطوير منظومة الإنارة العامة، مؤكدًا أن ما تم إنجازه يأتي بالتوازي مع الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ مشروعات تحقق الاستدامة وجودة الحياة لأبناء المحافظة.