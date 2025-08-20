62 ألف شهيد في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي.. وإتصالات مصرية مكثفة لتنفيذ مقترح التهدئة

تتزايد المطالبات الدولية بوقف العدوان وتوفير الحماية للمدنيين، في وقت تحذر فيه منظمات أممية من مجاعة وشيكة وانهيار تام للخدمات الأساسية في غزة.

حصيلة دامية منذ 7 أكتوبر .. أكثر من 62 ألف شهيد في غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفع إلى 62122 شهيدًا و156758 مصابًا، في واحدة من أكثر الهجمات دموية في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

كارثة إنسانية غير مسبوقة

الوزارة أكدت أن الأرقام مرشحة للارتفاع في ظل استمرار الغارات واستهداف الأحياء السكنية، مع وجود عدد كبير من المفقودين تحت الأنقاض، وعجز الطواقم الطبية عن التعامل مع حجم الكارثة.

المنشآت الطبية عاجزة والمساعدات غير كافية

تعاني المستشفيات من انهيار شبه كامل في خدماتها بسبب الاستهداف المتكرر، ونفاد الوقود والأدوية، ما يهدد حياة آلاف الجرحى والمرضى. ورغم وصول بعض المساعدات، إلا أنها لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات القطاع.

اتصالات مصرية مكثفة لحث إسرائيل على قبول مقترح التهدئة في غزة

كشفت مصادر مصرية لقناة "القاهرة الإخبارية" أن مصر تُجري اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف المعنية، في محاولة لحث إسرائيل على التعامل بإيجابية مع مقترح الوسطاء بشأن التهدئة في قطاع غزة.

يأتي هذا التحرك المصري في إطار دعم الجهود الإقليمية والدولية الساعية لوقف التصعيد العسكري في غزة، والعودة إلى مسار التهدئة، بما يضمن حقن دماء المدنيين وتخفيف المعاناة الإنسانية.

تواصل مصر لعب دورها التاريخي والمحوري في الوساطة بين الأطراف، مستندة إلى علاقاتها المتوازنة، بهدف تحقيق التهدئة واستعادة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية.



جيش الاحتلال: بدء المرحلة التمهيدية لاحتلال غزة بعمليات مركزة في الزيتون وجباليا



أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن بدء المرحلة التمهيدية لاحتلال قطاع غزة، مؤكدًا أن العمليات العسكرية تتركز حاليًا في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ومنطقة جباليا شمال القطاع.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن جيش الاحتلال وصف تحركاته بأنها جزء من خطة عسكرية تمهيدية تهدف إلى توسيع رقعة السيطرة الميدانية على الأرض، ضمن ما وصفه بـ"مرحلة حاسمة" في عملياته بغزة.

وتشهد منطقتا الزيتون وجباليا منذ ساعات، قصفًا مكثفًا وعمليات توغل بري، وسط أنباء عن اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية والمقاومة الفلسطينية، بالتزامن مع تدمير واسع للبنية التحتية ومنازل المدنيين.

يأتي هذا الإعلان في وقت تتسع فيه رقعة العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة، وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية وارتفاع أعداد الشهداء والجرحى، خصوصًا في المناطق المكتظة بالسكان مثل جباليا.