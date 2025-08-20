مصادر مصرية: إسرائيل لم ترد حتى الآن على مقترح الوسطاء بالتهدئة

أكدت مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية أن إسرائيل لم ترد حتى الآن على مقترح الوسطاء بالتهدئة بعد مرور 48 ساعة من استلامها المقترح، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن مصر أكدت على ضرورة قبول إسرائيل بالصفقة التي وافقت عليها حماس بناء على مقترح المبعوث الأمريكي ويتكوف.

وأشارت إلى أن مصر أكدت أيضا على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.

ودعت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، إلى إرساء الأمن والاستقرار وإحياء مسار التسوية الشاملة على أساس حل الدولتين، مؤكدة استعدادها لمواصلة التعاون الإقليمي والدولي لدعم مسارات تعزيز الأمن والاستقرار.