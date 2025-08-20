جيش الاحتلال: بدء المرحلة التمهيدية لاحتلال غزة بعمليات مركزة في الزيتون وجباليا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن بدء المرحلة التمهيدية لاحتلال قطاع غزة، مؤكدًا أن العمليات العسكرية تتركز حاليًا في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ومنطقة جباليا شمال القطاع.

"القاهرة الإخبارية": عمليات مركزة في مناطق محددة

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن جيش الاحتلال وصف تحركاته بأنها جزء من خطة عسكرية تمهيدية تهدف إلى توسيع رقعة السيطرة الميدانية على الأرض، ضمن ما وصفه بـ"مرحلة حاسمة" في عملياته بغزة.

الزيتون وجباليا تحت القصف والاقتحام

وتشهد منطقتا الزيتون وجباليا منذ ساعات، قصفًا مكثفًا وعمليات توغل بري، وسط أنباء عن اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية والمقاومة الفلسطينية، بالتزامن مع تدمير واسع للبنية التحتية ومنازل المدنيين.

تصعيد ميداني يثير القلق

يأتي هذا الإعلان في وقت تتسع فيه رقعة العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة، وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية وارتفاع أعداد الشهداء والجرحى، خصوصًا في المناطق المكتظة بالسكان مثل جباليا.