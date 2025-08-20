قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

محمود فوزي يزور أطفال غزة في مستشفى الناس.. ويؤكد:صرح إنساني كبير

فريدة محمد - ماجدة بدوى

قام المستشار محمود فوزي ، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بزيارة إلى مستشفى الناس، وذلك بحضور المهندس حاتم الملا، المدير التنفيذي لمستشفي الناس، وقيادات المستشفى والأطقم الطبية.

حيث تفقد المستشار محمود فوزي، عددًا من الأقسام الطبية والإنشائية بالمستشفى، واطلع على مستوى الخدمات الصحية التي تُقدَّم مجانًا للمواطنين، مؤكدًا أن المستشفى تُعد نموذجًا رائدًا في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لأبناء الوطن.

وشملت الجولة زيارة أطفال غزة المتواجدين بالمستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية، والتأكيد على الرعاية الطبية المقدمة لهم، وذلك في إطار الدعم الإنساني الذي توليه الدولة المصرية للأشقاء الفلسطينيين.

كما تفقد الوزير محمود فوزي، غرفة العناية المركزة التي تضم أحدث الأجهزة الطبية في الشرق الأوسط، واستمع إلى شرح مفصل حول إمكاناتها المتطورة في خدمة المرضى وإجراء العمليات الطبية المعقدة المتعلقة بأمراض القلب للأطفال والكبار، بالإضافة إلى زيارة غرف مرضى الأطفال.

وحرص الوزير محمود فوزى، على زيارة الأقسام الجديدة بمستشفى الناس وهم الحروق وحديثى الولادة وزراعة الكبد والجهاز الهضمى، وتعرف على خطوات استقبال المرضى وطرق تقديم الرعاية الطبية لهم خلال فترات تواجدهم بالمستشفى طوال فترة العمليات الجراحية أو ما بعدها من فترات المتابعة والرعاية.

وأجرى الوزير محمود فوزى، مناقشات مع عدد من الأطباء فى كافة تخصصات المستشفى للوقوف على كفاءة الخدمة الطبية بالمستشفى التى تقدم لأهالينا من غير القادرين بالمحافظات المختلفة واطمأن بنفسه على شفافية المستشفى فى التعامل مع الحالات اليومية التى تستقبلها وكذلك التنوع الكبير للحالات الطبية من كافة محافظات الجمهورية.

وعلى هامش الزيارة، قال الوزير محمود فوزى أن مستشفى الناس واحدة من المؤسسات الطبية بالعمل الأهلى التى نفخر بوجودها داخل مصر لما تقدمه من عمل طبى بإمتياز شديد لغير القادرين من كافة المحافظات ، خاصة أن العمليات التى يتم إجرائها فى مستشفى الناس هى عمليات غاية فى الصعوبة، وأشاد بنجاح عمليات زراعة الكبد بمستشفى الناس التى أجريت على مدار الأسبوعيين الماضيين.

وأضاف الوزير محمود فوزى، أن مستشفى الناس تضاهى فى خدماتها الطبية أفضل المستشفيات الخاصة الاستثمارية فى مصر والشرق الأوسط، وهو أمر نبيل يعكس حرص القائمين على إدارة المستشفى سواء عائلتى خميس عصفور وممدوح عباس على تقديم خدمة طبية بكفاءة عالية جدًا لتحقق الغاية الأساسية من المستشفى وهو العلاج بالمجان لكل المصريين لغير القادرين.  

وأوضح الوزير محمود فوزى، أن ما شاهده فى مستشفى الناس يعكس قوة وتكاتف الشعب المصرى الذى يساند المبادرات الوطنية الهامة ومؤسسات العمل الأهلى وبالأخص المؤسسات الناجحة مثل مستشفى الناس التى تقوم بالكامل فى نفقاتها اليومية على التبرعات.

وقال فوزي، لإدارة مستشفى الناس: نقدر منظومة العمل شديدة الكفاءة ونتوجه لكم بالشكر والتقدير، إنني كعضو في  الحكومة المصرية أقدر هذا الجهد الرائع من مستشفى الناس من إجراء عمليات طبية فى غاية الصعوبة والتعقيد، والدفع بأجيال جديدة من الأطباء المصريين المحترفيين ورفع كفاءة الخدمات الطبية فى مصر ، وقبل هذا كله تقديم الخدمة بالمجان.

وأعلن فوزى، رغبته الشديدة وحرصه الكبير على الدعم والمساندة بأى شكل من الأشكال من أجل استمراية واستدامة العمل الطبي بمستشفى الناس على أكمل وجه.

