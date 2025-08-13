قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ذات.. قصة مسلسل انتقل من صفحات صنع الله إبراهيم إلى شاشة الدراما
متحدث الحكومة: جاري صياغة خطة تطوير الإعلام لعرضها على الرئيس السيسي
ترامب: روسيا ستواجه عواقب وخيمة إذا لم تنهِ الحرب بحلول الجمعة
نقل الفنانة حياة الفهد إلى المستشفى بسبب وعكة صحية
أحمد موسى: نصف ساعة على الهواء أوجعت إسرائيل وكشفت علاقتها بالإخوان
في لفتة إنسانية.. رئيس مدينة بنها يوزع زجاجات مياه باردة على عمال النظافة بالشارع
محافظ أسوان: نسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروع تطوير وتوسعة طريق السادات
الخارجية الفلسطينية: تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى إمعان في الإبادة ومعاداة السلام
أقصى حمولة في تاريخ الشبكة.. استهلاك الكهرباء يرتفع إلى 39800 ميجاوات
أحمد موسى يكشف عن علاقة الإخوان بإسرائيل
رئيس جامعة الغردقة: نسعى دائمًا لتوفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة
خبير أممي: مصر لا تملك رفاهية الاستغناء عن قطرة مياه.. وأمنها المائي خط أحمر
برلمان

محمود فوزي يشهد الجلسة الختامية للمؤتمر العالمي العاشر للإفتاء

محمود فوزي
محمود فوزي
فريدة محمد - ماجدة بدوى

 شهد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، فعاليات الجلسة الختامية من المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء، الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، والدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

شهد الموتمر حضورًا للسادة بعض وزراء الأوقاف الدول العربية، وعدد من المفتين بدول شقيقة، كما شهد حضورًا دوليا لممثلي منظمات إسلامية دولية وإقليمية.

وشارك بالمؤتمر الدكتور يوسف بلمهدي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، والدكتور عمرو الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بأبوظبي، والدكتور قطب سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، وبحضور فضيلة الدكتور محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ أحمد النور محمد الحلو، المفتي العام لجمهورية تشاد، وعدد من الوزراء والسفراء ورجال الدين، ومحمود صدقي الهباش -قاضي قضاة فلسطين، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية.

المؤتمر الذي يُعد منصة دولية لمناقشة مستقبل صناعة الإفتاء في ظل الثورة التقنية، وفرصة لتبادل الخبرات بين المؤسسات الدينية والعلمية من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في وضع أطر ومعايير علمية لتأهيل المفتي المعاصر، القادر على الجمع بين عمق التأصيل الشرعي وفهم الواقع الرقمي، واستيعاب التحديات والفرص التي تطرحها تقنيات الذكاء الاصطناعي.

حيث تناول المؤتمر خمسة محاور رئيسية، المحور الأول بعنوان: "تكوين المفتي الرشيد العصري"، بينما ناقش المحور الثاني قضية "الإفتاء في عصر الذكاء الاصطناعي"، فيما طرح المحور الثالث موضوعًا بعنوان: "المفتي الرشيد في مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي"، إلى جانب محور رابع ناقش "الذكاء الاصطناعي وتطوير العمل المؤسسي الإفتائي"، ومحور أخير ناقش "تجارِب مؤسسات الفتوى في صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي".

المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية التواصل السياسي

