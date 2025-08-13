محمود فوزي يشهد الجلسة الختامية للمؤتمر العالمي العاشر للإفتاء

شهد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، فعاليات الجلسة الختامية من المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء، الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، والدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

شهد الموتمر حضورًا للسادة بعض وزراء الأوقاف الدول العربية، وعدد من المفتين بدول شقيقة، كما شهد حضورًا دوليا لممثلي منظمات إسلامية دولية وإقليمية.

وشارك بالمؤتمر الدكتور يوسف بلمهدي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، والدكتور عمرو الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بأبوظبي، والدكتور قطب سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، وبحضور فضيلة الدكتور محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ أحمد النور محمد الحلو، المفتي العام لجمهورية تشاد، وعدد من الوزراء والسفراء ورجال الدين، ومحمود صدقي الهباش -قاضي قضاة فلسطين، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية.

المؤتمر الذي يُعد منصة دولية لمناقشة مستقبل صناعة الإفتاء في ظل الثورة التقنية، وفرصة لتبادل الخبرات بين المؤسسات الدينية والعلمية من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في وضع أطر ومعايير علمية لتأهيل المفتي المعاصر، القادر على الجمع بين عمق التأصيل الشرعي وفهم الواقع الرقمي، واستيعاب التحديات والفرص التي تطرحها تقنيات الذكاء الاصطناعي.

حيث تناول المؤتمر خمسة محاور رئيسية، المحور الأول بعنوان: "تكوين المفتي الرشيد العصري"، بينما ناقش المحور الثاني قضية "الإفتاء في عصر الذكاء الاصطناعي"، فيما طرح المحور الثالث موضوعًا بعنوان: "المفتي الرشيد في مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي"، إلى جانب محور رابع ناقش "الذكاء الاصطناعي وتطوير العمل المؤسسي الإفتائي"، ومحور أخير ناقش "تجارِب مؤسسات الفتوى في صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي".