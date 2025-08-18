محمود فوزي: الأكاديمية الوطنية للتدريب تمثل بناء المستقبل والاعتماد على العلم

التقى المستشار محمود فوزي ، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الدكتورة سلافه جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية، وذلك بمقر الأكاديمية بالشيخ زايد.

في بداية اللقاء، تقدم وزير الشؤون النيابية بالتهنئة إلى الدكتورة سلافه جويلي بمناسبة توليها منصب المدير التنفيذي، والدكتور طاهر نصر بمناسبة توليه منصب نائب المدير التنفيذي للأكاديمية.

وأكد المستشار محمود فوزي، على الدور المحوري الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في تأهيل الكوادر الشابة وإعداد جيل جديد من القيادات القادرة على الإسهام في مسيرة التنمية الوطنية، مشيرًا إلى أن الأكاديمية أصبحت نموذجًا رائدًا في بناء القدرات وتطوير المهارات بما يتماشى مع متطلبات العصر والتحديات المستقبلية، فهي تمثل بناء المستقبل وقيم التأهيل والتدريب والاعتماد على العلم.

كما تناول اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين الوزارة والأكاديمية، وسبل توسيع مجالات التنسيق خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز تبادل الخبرات وتكامل الأدوار لخدمة الأولويات الوطنية ودعم جهود الدولة في مختلف القطاعات.

وفي هذا الإطار، شدد الوزير محمود فوزي، على أن الوزارة داعمة لنشاط الأكاديمية، وحريصة على التواصل الدائم معها في جميع مجالات التدريب والتأهيل.

واختتم وزير الشؤون النيابية، اللقاء بالتأكيد على ثقته في أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون المثمر بين الجانبين، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي ويعزز من مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.