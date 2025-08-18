قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتوجه إلى اليابان للمشاركة في قمة تيكاد 9
ألمانيا تتحفظ على نشر قوات في أوكرانيا وتدعو لضمانات أمنية قوية ضد روسيا
رسائل سياسية وإنسانية واضحة من معبر رفح تؤكد تضامن مصر الكامل مع الشعب الفلسطيني
إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في أبو النمرس..والعقوبة تصل لغرامة 50 ألف جنيه
رئيس الوزراء اللبناني: نطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس والإفراج عن الأسرى
أسعار الجنيه الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025.. اعرف هتشترى كام جرام
من الضرب في المدارس لـ تعديل مواعيد العمل .. مقترحات برلمانية مثيرة للجدل عبر مواقع التواصل
الخارجية اللبنانية: دعم بريطاني وباكستاني لتمديد مهمة "اليونيفيل" في جنوب لبنان
فلسطين تدين زيارة نتنياهو لمستوطنة عوفرا وتعدها تحدياً للمجتمع الدولي
بدوي علام: البكالوريا المصرية تصنع الحافز وتغذي الحلم لدى الطلاب
الرئيس السيسي ورئيس وزراء قطر: إعادة احتلال قطاع غزة مرفوض بشكل قاطع
أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة سعد الصغير وشمس.. خاص
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برلمان

محمود فوزي: الأكاديمية الوطنية للتدريب تمثل بناء المستقبل والاعتماد على العلم

- المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يلتقي الدكتورة سلافه جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب
- المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يلتقي الدكتورة سلافه جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

التقى المستشار محمود فوزي ، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الدكتورة سلافه جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية، وذلك بمقر الأكاديمية بالشيخ زايد.

في بداية اللقاء، تقدم وزير الشؤون النيابية بالتهنئة إلى الدكتورة سلافه جويلي بمناسبة توليها منصب المدير التنفيذي، والدكتور طاهر نصر بمناسبة توليه منصب نائب المدير التنفيذي للأكاديمية.

وأكد المستشار محمود فوزي، على الدور المحوري الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في تأهيل الكوادر الشابة وإعداد جيل جديد من القيادات القادرة على الإسهام في مسيرة التنمية الوطنية، مشيرًا إلى أن الأكاديمية أصبحت نموذجًا رائدًا في بناء القدرات وتطوير المهارات بما يتماشى مع متطلبات العصر والتحديات المستقبلية، فهي تمثل بناء المستقبل وقيم التأهيل والتدريب والاعتماد على العلم.

كما تناول اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين الوزارة والأكاديمية، وسبل توسيع مجالات التنسيق خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز تبادل الخبرات وتكامل الأدوار لخدمة الأولويات الوطنية ودعم جهود الدولة في مختلف القطاعات. 

وفي هذا الإطار، شدد الوزير محمود فوزي، على أن الوزارة داعمة لنشاط الأكاديمية، وحريصة على التواصل الدائم معها في جميع مجالات التدريب والتأهيل.

واختتم وزير الشؤون النيابية، اللقاء بالتأكيد على ثقته في أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون المثمر بين الجانبين، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي ويعزز من مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.

المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي الدكتورة سلافه جويلي الكوادر الشابة مسيرة التنمية الوطنية

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

مليون اسرائيلي يتظاهرون في شوارع تل ابيب

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث

ميدو

ماركو مراد يهاجم ميدو: تصريحاتك مقبولة لو كنت مشجع على باب الله

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

بالصور

صلحها بنفسك.. أشهر 5 أعطال في السيارات الكورية وحلها

بأقل من 300 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق المصري

لذيذة وسهلة.. طريقة عمل كيكة المانجا

ضبط 6 أطنان دواجن ومصنعاتها ولحوم مخالفة خلال حملات تفتيشية بمشتول السوق

فيديو

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

